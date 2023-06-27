Spor yapmak için en doğru saat! Özellikle dikkat edilmesi gereken...

Diyetisyen Müge Kinaş, hava sıcaklıklarına bağlı olarak değişen beslenme düzeni hakkında bilgi verdi. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte vücut sıvısının düşmeye başladığını ve su tüketimine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden Müge Kinaş, "Su tüketimini artırmak adına, suyun yanı sıra taze sıkılmış sebze ve meyve suları, ayran gibi içecekler de tercih edilebilir. Bu süreçte hafif yiyeceklere, sebze ve meyvelere yönelerek, aşırı yağlı yemeklerden uzak durmalıyız" şeklinde konuştu.

Yemek pişirme tekniklerinde daha sağlıklı yöntemler kullanmanın doğru olduğunu kaydeden Kinaş, "Kızartma işlemini daha az tercih ederek haşlama, ızgara ve fırınlama işlemlerine daha çok yer verebiliriz. Yemek öğünlerinde hafif yiyecekler tüketilmeli. Özellikle şeker problemi olan vatandaşların, şeker seviyesini bir anda yükseltecek yiyeceklerden mutlaka uzak durması gerekir" diye konuştu.





"Günlük alınması gereken meyve ve sebze porsiyonu toplamda 5'dir"

Günlük alınması gereken meyve ve sebze porsiyonunun toplamda 5 olduğunu aktaran Kinaş, "İki porsiyon sebze, üç porsiyon meyve ya da üç porsiyon sebze, iki porsiyon meyve olacak şekilde besin tüketmemiz gerekiyor. Yaz mevsiminde bol miktarda meyve ve sebze çeşitliliği var. Ancak bunları tüketirken kontrollü olmak gerekir. Özellikle kavun, karpuz gibi sıvı oranı yüksek, ama şeker oranı da bir o kadar fazla olan meyveleri tüketirken, porsiyonları daha ölçülü olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Avuç içi büyüklüğünde 2-3 dilim üçgen kavun veya karpuz, bir porsiyon meyve ediyor. O yüzden bu meyveleri tüketirken biraz daha dikkat etmek gerek" ifadelerini kullandı.