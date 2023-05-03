Spor sonrası beslenme oldukça önemlidir özellikle sporcular veya kilo vermek isteyenler spordan sonra ne yediklerine çok dikkat etmeliler. Spor sonrası glikojen depoları boşalır, bu nedenle depoların doldurulması ve yıpranan kasların bu şekilde onarılması gerekir. Spor sonrası ne tüketileceği ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; spordan sonra ne yenir, sporcular spordan sonra ne yemeli, yağ yakmak ve kilo vermek için spordan sonra ne yenir, ne içilir, kas yapmak için spordan sonra ne yemeli?
Spordan Sonra Ne Yenir? Kilo Vermek ve Kas Yapmak İçin Spordan Sonra Ne Yenmeli, Ne İçilmeli?
Yapılan spordan yüksek oranda yararlanmak için doğru adımlar atmak ve doğru besinler tüketmek gerekir. Yoğun bir sporun ardından kas depolarımız boşalır ve kaslarımız erimeye başlar. Bu nedenle vücut spor sonrasında protein ve karbonhidrata ihtiyaç duyar. İşte spor sonrasında kilo vermek ve kas yapmak için tüketmeniz gereken besinler;
- Yumurta; yumurta pek çok çeşidi yapılabilen harika bir protein kaynağıdır. Sporun ardından yenilen haşlanmış yumurta vücuda anında protein olarak döner. Sabah saatlerinde yapılan antrenmandan sonra tüketilen tuzsuz ve yağsız bir omlet de tokluk hissi verecektir.
- Yoğurt; spordan sonra pek çok kişinin canı tatlı istemektedir. Bu tatlı ihtiyacını bastıracak en güzel besin ise yoğurttur. Yoğurdun içine mevsim meyvelerini doğrayıp karıştırarak yiyebilirsiniz. İçerisine az oransa kuruyemiş ve bal da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde sağlıklı bir tatlı kaçamağı yapmış olursunuz. Ayrıca yoğurt ile salatalar da hazırlanabilir.
- Kinoa; spor sonrası pilav yerine tüketebileceğiniz harika bir besin. Kinoayı haşlayın ve sebzelerle karıştırın. Kinoa yüksek oranda lif içerdiği için metabolizmanızın dostu olacaktır. Bunun yanında tokluk hissi de vereceği için diyet yaparken de tüketmeniz sağlıklıdır.
- Muz; sıkı bir spor sonrası kan şekerinizde düşüş yaşanır. Fakat endişe etmenize gerek yok, bir adet muz tüketerek şekerinizi olması gereken seviyeye getirebilirsiniz.
- Salata; spor sonrası hiçbirimiz yemek yapmak istemeyiz, üşeniriz. Bunun yerine bol yeşillikli mevsim salatası içinizi açacaktır. Bu şekilde metabolizmanız da canlanır ve kilo alımınız yavaşlar.