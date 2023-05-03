Spor sonrası beslenme oldukça önemlidir özellikle sporcular veya kilo vermek isteyenler spordan sonra ne yediklerine çok dikkat etmeliler. Spor sonrası glikojen depoları boşalır, bu nedenle depoların doldurulması ve yıpranan kasların bu şekilde onarılması gerekir. Spor sonrası ne tüketileceği ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; spordan sonra ne yenir, sporcular spordan sonra ne yemeli, yağ yakmak ve kilo vermek için spordan sonra ne yenir, ne içilir, kas yapmak için spordan sonra ne yemeli?

Spordan Sonra Ne Yenir? Kilo Vermek ve Kas Yapmak İçin Spordan Sonra Ne Yenmeli, Ne İçilmeli?

Yapılan spordan yüksek oranda yararlanmak için doğru adımlar atmak ve doğru besinler tüketmek gerekir. Yoğun bir sporun ardından kas depolarımız boşalır ve kaslarımız erimeye başlar. Bu nedenle vücut spor sonrasında protein ve karbonhidrata ihtiyaç duyar. İşte spor sonrasında kilo vermek ve kas yapmak için tüketmeniz gereken besinler;