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Squat Hangi Kasları Çalıştırır? Squat Hareketi Nereleri Güçlendirir, Yağ Yakar Mı?

Squat hareketi bilinen ve yaygın olarak uygulanan bir egzersizdir. Squat hangi kasları çalıştırır sorusu da spor meraklılarının araştırdığı bir konudur. Squat hangi kasları çalıştırır sorusu, bilinçli spor için araştırılmalıdır. Squat nereleri çalıştırır araştırması ile konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Squat hangi kasları güçlendirir ve bu hareket yağları eritir mi sorularını sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 05.06.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 13:14
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SQUAT HANGİ KASLARI ÇALIŞTIRIR? SQUAT HAREKETİ NERELERİ GÜÇLENDİRİR, YAĞ YAKAR MI?

Squat hangi kasları çalıştırır sorusuna cevap bulmak adına sağlık ve spor kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Yaygın olarak uygulanan Squat hangi kasları çalıştırır, squat nereleri çalıştırır araştırması, konunun ayrıntılarına inmenizi sağlayacaktır. Yapılan sporda kasların güçlendirilmesi amaçlanır. Peki, Squat hangi kasları güçlendirir? Bu hareketin yağ yakımına destek olup olmadığı da merak edilenler arasındadır. Squat yağları eritir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Squat Hangi Kasları Çalıştırır?

Squat, kollar öne uzatılmış, dizler doksan derece bükülmüş şekilde yapılan bir harekettir. Söz konusu hareket son derece basit olmasına rağmen ciddi kondisyon kazandıran bir antrenmandır. Düzenli olarak squat yapılması halinde aşağıdaki kas grupları çalışır.

  • Ön bacak kasları
  • Arka bacak kasları
  • Kalça kasları
  • Sırt kasları

Yapılan hareket düzenli olarak yapıldığında yağ yakımını da kolaylaştırır. Özellikle karın, kalça ve bacak bölgesindeki yağların yakılması squat hareketi ile çok kolaydır.

Squat Hangi Kasları Güçlendirir?

Squat hareketi kasları çalıştırdığı gibi kasların güçlendirilmesinde de son derece etkilidir. Kasların istenen oranda güçlendirilmesi için hareketlerin düzenli ve standart şekilde yapılması gerekir. Hareketin 20 saniye yapılıp 10 saniye dinlenme şeklinde yapılması gerekir. Her egzersizin 8 set şeklinde yapılması uygun olacaktır. Günde 4 dakikanızı ayırarak yapacağınız squat hareketi, ön ve arka bacak, kalça ve sırt kaslarının güçlendirilmesine yardımcı olacaktır. İdeal bir vücut için düzenli olarak squat hareketi yapmayı düşünebilirsiniz.

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