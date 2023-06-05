Squat Hangi Kasları Çalıştırır? Squat Hareketi Nereleri Güçlendirir, Yağ Yakar Mı?

Squat hangi kasları çalıştırır sorusuna cevap bulmak adına sağlık ve spor kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Yaygın olarak uygulanan Squat hangi kasları çalıştırır, squat nereleri çalıştırır araştırması, konunun ayrıntılarına inmenizi sağlayacaktır. Yapılan sporda kasların güçlendirilmesi amaçlanır. Peki, Squat hangi kasları güçlendirir? Bu hareketin yağ yakımına destek olup olmadığı da merak edilenler arasındadır. Squat yağları eritir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Squat Hangi Kasları Çalıştırır?

Squat, kollar öne uzatılmış, dizler doksan derece bükülmüş şekilde yapılan bir harekettir. Söz konusu hareket son derece basit olmasına rağmen ciddi kondisyon kazandıran bir antrenmandır. Düzenli olarak squat yapılması halinde aşağıdaki kas grupları çalışır.

Ön bacak kasları

Arka bacak kasları

Kalça kasları

Sırt kasları

Yapılan hareket düzenli olarak yapıldığında yağ yakımını da kolaylaştırır. Özellikle karın, kalça ve bacak bölgesindeki yağların yakılması squat hareketi ile çok kolaydır.

Squat Hangi Kasları Güçlendirir?

Squat hareketi kasları çalıştırdığı gibi kasların güçlendirilmesinde de son derece etkilidir. Kasların istenen oranda güçlendirilmesi için hareketlerin düzenli ve standart şekilde yapılması gerekir. Hareketin 20 saniye yapılıp 10 saniye dinlenme şeklinde yapılması gerekir. Her egzersizin 8 set şeklinde yapılması uygun olacaktır. Günde 4 dakikanızı ayırarak yapacağınız squat hareketi, ön ve arka bacak, kalça ve sırt kaslarının güçlendirilmesine yardımcı olacaktır. İdeal bir vücut için düzenli olarak squat hareketi yapmayı düşünebilirsiniz.