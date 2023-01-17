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Stendhal Sendromu Nedir? Stendhal Sendromu Belirtileri Neler, Tedavisi Var Mı?

Stendhal sendromu nedir, sorusu sanat kaygısı yüksek olan kişileri ilgilendiren bir konudur. Sanat kaygısını konu alan Stendhal sendromunun nasıl ortaya çıktı sorusunun yanıtı da kendisinde gizlidir. Stendhal sendromu veya hiperkültüremi olarak bilinen bu durum yoğun bir sanatsal kaygının sonucudur. Stendhal sendromu belirtileri de bu nedenle sanatsal kaygısı yüksek kişilerde görülür. Halüsinasyonlara bile neden olan Stendhal sendromu tedavisi de ciddi bir konudur. Tedavi başlamadan önce sendrom tespit edilmelidir.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 15:11
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STENDHAL SENDROMU NEDİR? STENDHAL SENDROMU BELİRTİLERİ NELER, TEDAVİSİ VAR MI?

Stendhal sendromu nedir ve Stendhal snedromu nasıl ortaya çıktı öğrenmek için sanat alanındaki kısa tarihçesine bakmak gerekir. Sanat alanında yüksek beğenisi olan ve sanat kaygısı yüksek insanlarda görülen bu sendrom sıra dışı bir hastalıktır. Sanat eserlerine duyulan ihtişam duygusundan beslenen bu sendrom, daha ileri seviyelere de gidebilmektedir. Bu noktadan baktığımızda Stendhal sendromu belirtileri oldukça önemlidir. Belli Belirtilerden sonra Stendhal sendromu tedavisi için uzman kişilerle görüşülmelidir.

Stendhal Sendromu Nedir?

Stendhal sendromu ya da hiperkültüremi olarak bilinen bu psikomatik hastalıktır. Halk arasında sanat zehirlenmesi olarak da bilinir. Hızlı kalp atışı, baş dönmesi, şaşırma, baygınlık ve halüsinasyon gibi rahatsızlıklara neden olur. Bu sendrom özellikle sanat eserlerinin bolluğu, ihtişamı ve güzelliği karşısında kişinin kendinden geçme halidir.

İsminden anlaşılacağı üzere ismini 19. Yüzyılda yaşayan Fransız yazar Stendhal'dan almıştır. Yazar 1817 yılında Floransa ziyaretinde Santa Crece Baziliska'nda Giotto'nun fresklerini gördüğünde hissettiği duyguların tarifini yapamadığını anlatmıştır. Stendhal'ın yanında 19. Yüzyılda pek çok ziyaretçi Floransa sanatı karşısından kendinden geçerek bayılmış ve bunlar kayıt altına da alınmıştır. Ancak Stendhal sendromu olarak adlandırılması, 1979'da İtalyan psikiyatr Graziella Magherini'nin Floransa'da bu sendromu yaşayan 100'den fazla insanı gözlemlemesinden sonradır.

Stendhal Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Stendhal sendromu ihtişamlı bir sanat eseri karşısında gelişen aşırı hassasiyet durumudur. Sanat eserlerinin çokluğundan ve güzelliğinden etkilenerek bir sanat zehirlenmesi geçirme halidir.

Bu sendroma sahip kişilerde: baş dönmesi, bayılma, şaşkınlık, kalp atışında hızlanma, tansiyon düşmesi ve hatta sanrılar görmeye kadar gidebilmektedir. Sanat eserlerinin bolluğu ve güzelliği karşısında gerçekleşen bu durum aşırı duygu yoğunluğu içerme halidir. Kişinin hayran olduğu sanat eserini içselleştirerek bunu gerçek dışı yorulama ve bilinç belirsizliğine kadar götürmesidir. Fiziksel olarak bedeni yoran bu sendrom, panik- atak hastalıklarıyla belirli ortak özelliklere de sahiptir. Seyahat eden sanatseverlerde sanatsal yapının ihtişamından etkilenmesi ile de ortaya çıkar.

Stendhal Sendromu Tedavisi Nasıldır?

Sendromun görünme sıklığı ve çeşitlerine göre de tedavileri vardır. Stendhal sendromu her insanda aynı belirtileri gösteren bir rahatsızlık değildir. Bu rahatsızlıkta kişiler karakterlerine göre farklı duygular yaşıyor. Resim, heykel, fotoğraf gibi farklı sanat dallarına farklı tepkiler verebiliyorlar. Farklı tepkilerden dolayı tedavinin bireysel ve kişiye özel uygulanması önemlidir.

İlk olarak bu rahatsızlığı yaşayan insanlara psikolojik eğitim verilir. Daha sonra bu insanlara: dinlenme, vücutlarını nemlendirme, düzenli beslenme ve güneşten korunma gibi önleyici tedbirler uygulanır. Kişilerin psikiyatrideki anlattığı rahatsızlıklar doğrultusunda da psikolojik tedaviler uygulanır. Hastanın panik atak durumlarına girdiği anlarda ise hastayı sakinleştirmek, panik ataklarını önlemek için ilaçlar verilir. İlacın miktarını da doktor hastanın durumuna göre ayarlamaktadır.

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