Stres İshal Yapar Mı? Heyecan ve Stres İshale Sebep Olur Mu?

Beyin ve sindirim sisteminin sinir sistemi ve hormonlardan etkilendiği göz önünde bulundurulduğu zaman "Stres ishal yapar mı?" gibi bir soruya yanıt sunulması kolaylaşır. Bununla birlikte "Heyecan ve stres ishale sebep olur mu?" sorusuna net yanıtlar arayan kişiler için bu tepki durumunun sindirim sistemi üzerindeki etkilerinden söz edilebilir. Daha sonra stresin tetikleyebildiği farklı sindirim sorunlarına örnek verilmesi de mümkündür.

Stres İshal Yapar Mı?

Pek çok rahatsızlığa zemin hazırlayabildiği bilinen stres, bağırsakları ve buna bağlı olarak tuvalet alışkanlıklarını da olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle kronik stresin sindirim sistemi rahatsızlıkları ile ilişkili olabildiği söylenir. Bununla birlikte yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda sindirim sistemi ve beyin işlevlerinin sinir sistemiyle hormonlardan etkilendiği saptanmıştır. Dolayısıyla strese bağlı olarak bağırsak rahatsızlıklarıyla sindirim problemlerinin yaşanabildiği belirtilir.

Günlük yaşamda stresle mücadele eden bireylerin tuvalet alışkanlıkları değişebilir. Bu da zaman içerisinde sindirim problemlerinin ortaya çıkmasına ya da bu rahatsızlıklara bağlı olarak yaşanan semptomların artmasına yol açabilir. Buna bağlı olarak "Heyecan ve stres ishale sebep olur mu?" sorusuna "evet" şeklinde olası bir yanıtla cevap verilmesi mümkündür. Ancak stresin tek başına ve doğrudan sindirim problemlerine yol açmadığı, yalnızca tetikleyici bir faktör olarak ele alındığı da hatırlatılmalıdır.

Strese Bağlı Olarak Gelişen Sindirim Problemleri Nelerdir?

Birçok rahatsızlığa zemin hazırlayabilen faktörler arasında yer alan stres, kronik bir hal aldığı zaman sindirim problemlerinin yaşanma sıklığını artırabilir. Stresin özellikle huzursuz bağırsak sendromu gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasında tetikleyici bir faktör olduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak gaz, şişkinlik, karın ağrısı ve kramplar oluşabilir. Bununla beraber stres ve heyecan gibi faktörler nedeniyle ishal veya kabızlık yaşanması da olasıdır. Uzmanlar tarafından stres nedeniyle tetiklenebildiği belirtilen diğer rahatsızlıklar ise aşağıdaki gibidir: