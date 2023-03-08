Stromal Nedir? Tıpta Stromal Hücre ve Doku Ne Demek, Özellikleri Neler?

Stromal nedir ve buna bağlı olarak stroma nedir, hastaların kas ya da kemik dokularının zarar görmesi sonucunda onarım işlevlerini sağlayan hücrelerden biri olarak kullanılmaktadır. Bu cevaptan yola çıkarak tıpta stromal ne demek konusunda bilgi sahibi olabiliriz. Yine stromal doku ve hücre nedir, bir doku ya da organın yapısal ya da bağlayıcı olan kısmıdır. Organın belirli işlevleri olmayan tüm parçalardan oluşur. Kas ve iskelet sistemiyle ilgili olduğu için stroma doku ve hücre organların işlevini yerine getiren hücrelerdir.

Stromal Nedir?

Stromal ya da stromanın birden fazla tanımlı görevi vardır. Genellikle doku ve hücreye yönelik tanımlar bulunmaktadır. Bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda bulunduğu için bu organizmalara göre de farklı tanımları bulunmaktadır. Bu tanımları sıralayacak olursak:

Birçok organda içinde damarların ve sinirlerin uzandığı yumuşak dokudur. Kemik iliğinde ve lenfatik dokularda retiküler teller ile primitif retiküler hücreler ve sabit makrofajlardan yapılmış bir ağ şeklinde olan, ağın boşluklarında kan hücrelerini veren ana hücreler (hemositoblâst) ile varlık kazanmış kan hücreleri bulunan dokudur. Mantar hücreleri ile konak dokusu arasında spor taşıyan yapıların meydana getirdiği dokudur. Kırmızı kan hücrelerinden hemoglobin ayrıldıktan sonra kalan saydam ince çerçevesi. Gözde saydam tabakanın kısımlarından biridir. Kloroplast ve mitokondrilerde iç zarın içinde bulunan kısım Birçok organda içinde damar ve sinirlerin uzandığı yumuşak doku. Bir organ ya da oluşumda görev alan unsurların oluşturduğu hücre kümesini çevreleyerek ona destek sağlayan bağ dokusundan oluşan iskelet ve temel dokudur. Kloroplastlarda ve mitokondrilerde iç zarın içinde kalan kısmıdır. Mantar hücrelerle konak dokusu arasında spor taşıyan yapıların meydana getirdiği doku.

Tıpta Stromal Hücre ve Doku Ne Demek?

Stroma sözcüğü, Yunanca 'da στρῶμα "tabaka, yatak, yatak örtüsü" anlamına gelirken tıpta ise bir doku ya da organın yapısal veya bağlayıcı rolü olan parçasıdır. Stroma, organın belirli işlevleri olmayan tüm parçalardan oluşmaktadır. Örnek verecek olursak bağ dokusu, kan damarları, kanallar vb.gibi yerlerdir.

Bu dokuları sınıflandırmanın birden çok yolu vardır. Buradaki sınıflandırma şeması doku işlevlerine dayalıdır ve diğeri hücresel bileşenlerini analiz etmektedir. Bu sınıflandırmada stromal doku, vücudun desteğine ve hareketine katkıda bulunan "fonksiyonel" sınıfa girer. Yani vücut işleyişinde önemli bir rol oynar.

Özellikleri Neler?

Stroma dokularını oluşturan hücreler, diğer hücrelerin gömülü olduğu bir matris görevi görür. Stroma, çeşitli stromal hücrelerden oluşur. Stromanın yukarıda sıralanan tanım ve nitelikleri kapsamında çeşitleri de bulunmaktadır. Bu stromalar tıpta sağlık tedavisinde de kullanılmaktadır. Bazı stroma çeşitleri ise şunlardır: