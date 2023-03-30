Su Çiçeği Aşısı Ne Zaman Yapılır? Bebeklerde Su Çiçeği Aşısı 1 ve 2. Doz Kaç Aylıkken Yapılır?

Bebeklik aşılarından biri de suçiçeği aşısıdır. Suçiçeği aşısı ne zaman yapılmalı, dediğimizde suçiçeği aşısının iki doz olduğunu öğreniriz. Suçiçeği aşısı ne zaman yapılır, sorusuna bebeklerin bir yaşına basıldığında yaptırılması gerekir. Suçiçeği aşısı 2. doz ne zaman yapılır, sorusuna ilk doz ile arasından bir kaç yıl geçtikten sonra yapılması gerektiği yanıtını veririz. Bu yaşlarda yapılmayan aşının ise en yakın vakitte doktor kontrolüne başvurarak yapılması önerilir.

Suçiçeği Hastalığı Nedir?

Suçiçeği, yaygın ve kaşıntılı, içi sıvı dolu döküntülerle ortaya çıkar. Bulaşıcılığı yüksek bir hastalıktır. Suçiçeği hastalığı, genellikle erken çocukluk döneminde geçirilen, varisella zoster virüsü neden olur. Çoğunlukla yüksek ateş eşliğinde ortaya çıkar. Suçiçeği virüsüne temas ettikten yaklaşık iki hafta sonra döküntüler çıkmaya başlar. Döküntüler başlamadan birkaç gün önce ateş yükselmeye başlar. Yüksek ateşin yanı sıra halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısı ve bazen hafif karın ağrısı görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıkması ile başlayan döküntülerin birkaç gün ardından belirtiler ortadan kaybolur. 5-6 gün içerisinde kuruyan döküntüler farklı şekillerde tekrar çıkar. Saçlı deriden başlayan döküntüler vücuda yayılır.

Su Çiçeği Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Suçiçeğin hastalığından korunmanın en iyi yolu hasta kişilerle temas edilmemelidir. Suçiçeği hastalığından korunmanın en önemli yolu ise aşılamadır. Suçiçeği aşısı 2013 yılından itibaren aşı Sağlık Bakanlığı aşı takvimine eklenmiştir. Suçiçeği aşısı 2 doz şeklinde yapılır. Birinci doz 12 ay ile 15 ay arasında yapılması gerekir.

Bebeklerde Su Çiçeği Aşısı 1 ve 2. Doz Kaç Aylıkken Yapılır?

Suçiçeği aşısı, çocuklar 12 ay ile 15 aylık olduklarında yapılması gerekir. Ülkemizde 12. ayda tek dok olarak uygulanmaktadır. 200 yılından bu yana suçiçeği aşısının 2. Dozu ülkemizde yapılmaya başlanmıştır. Suçiçeği aşısının 2. dozu 4 yaş ile 6 yaşlarında daha fazla koruma için bir güçlendirici doz yapılabilir.

6 yaşından büyük ancak 13 yaşından küçük suçiçeği olmayan çocuklar da 3 ay arayla verilen iki dozla aşı olabilir. Suçiçeği veya aşısı olmayan 13 yaş ve üstü çocuklar 1 ila 2 ay arayla iki aşı dozuna ihtiyaç duyarlar. Kanada, Dubai, Katar gibi bazı ülkelerde 12. ayda yapılan ilk aşıdan 6-12 ay sonra 2. doz suçiçeği aşısı yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de bazı hastaneler bu ülkeler gibi 2. dozun 24 ay ile 3 ay arasında olması gerektiği tavsiyesinde bulunurlar.