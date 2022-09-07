Suda bekletip içince Omega-3 bombasına dönüşüyor! Dünyada trend olan bu karışım organlarınızı yenileyecek…

Chia tohumları ayrıca mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar sadece chia tohumlarındaki hassas yağları bozulmaya karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzda birikirse hücre bileşiklerine zarar verebilecek serbest radikaller olarak bilinen reaktif molekülleri nötralize ederek insan sağlığına fayda sağlar. Örneğin, serbest radikal hasarı yaşlanmaya ve kanser gibi hastalıklara katkıda bulunur.

Chia tohumlarındaki lif ve protein, kilo vermeye çalışanlara fayda sağlayabilir. 28 gram chia tohumu, 10 grama yakın diyet lifi içerir. Bu, ağırlıkça %35 oranında lif oldukları anlamına gelir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Chia tohumlarının lif ve omega-3 bakımından yüksek olduğu göz önüne alındığında, bunları tüketmek kalp hastalığı riskinizi azaltır. Öncelikle chia tohumlarında bulunan çözünür lif, kanınızdaki toplam ve LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Buna karşılık, bu kalp hastalığı riskinizi azaltabilir. Ayrıca chia tohumu takviyelerinin hipertansiyonu olan veya kalp hastalığı için güçlü bir risk faktörü olan yüksek tansiyona sahip kişilerde kan basıncını önemli ölçüde azalttığını buldu.