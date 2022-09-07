Suda bekletip içince Omega-3 bombasına dönüşüyor! Dünyada trend olan bu karışım organlarınızı yenileyecek…

Bu iç duş detoksu midenize oldukça iyi gelecek. Chia tohumlarının lif zenginliği sayesinde sindirim sisteminizi düzene sokuyor, kabızlıktan kurtulmanıza yarar sağlıyor ve mide sorunlarının büyük ölçüde önüne geçiyor. Tadı hem hafif hem de fresh olan bu içeceği mutlaka deneyin…
İÇ ORGANLARA DUŞ ALDIRAN İÇECEK TARİFİ
MALZEMELER:
-2 yemek kaşığı chia tohumu
-Yarım limonun suyu (istenirse 1 limonun suyu da kullanılabilir)
-1 bardak su
Bir su bardağı alın ve içine 2 yemek kaşığı chia tohumunu ekleyin. Ardından limon suyunu sıkıp suyun içerisine ilave edin. Çekirdeklerini ayırın. Karışımın güzelce karışması için çalkalayabileceğiniz bir şişenin içine alabilirsiniz. Chia tohumları şişene kadar bekleyin. 15-20 dakika kadar bekledikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Bu içeceği sabah kahvaltısından önce tüketebilirsiniz. İhtiyacınıza göre malzeme değişikliği yapıp oranını azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz.
CHİA TOHUMUNUN SAĞLIĞA YARARLARI
Chia tohumları küçük olabilir, ancak besin açısından inanılmaz derecede zengindirler. Chia tohumlarındaki antioksidanlar, mineraller, lif ve omega-3 yağ asitleri kalp sağlığını iyileştirebilir, güçlü kemikleri destekleyebilir ve kan şekeri yönetimini iyileştirebilir.
ANTİOKSİDANLARLA YÜKLÜDÜR
Chia tohumları ayrıca mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanlar sadece chia tohumlarındaki hassas yağları bozulmaya karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzda birikirse hücre bileşiklerine zarar verebilecek serbest radikaller olarak bilinen reaktif molekülleri nötralize ederek insan sağlığına fayda sağlar. Örneğin, serbest radikal hasarı yaşlanmaya ve kanser gibi hastalıklara katkıda bulunur.
KİLO KAYBINI DESTEKLER
Chia tohumlarındaki lif ve protein, kilo vermeye çalışanlara fayda sağlayabilir. 28 gram chia tohumu, 10 grama yakın diyet lifi içerir. Bu, ağırlıkça %35 oranında lif oldukları anlamına gelir.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Chia tohumlarının lif ve omega-3 bakımından yüksek olduğu göz önüne alındığında, bunları tüketmek kalp hastalığı riskinizi azaltır. Öncelikle chia tohumlarında bulunan çözünür lif, kanınızdaki toplam ve LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
Buna karşılık, bu kalp hastalığı riskinizi azaltabilir. Ayrıca chia tohumu takviyelerinin hipertansiyonu olan veya kalp hastalığı için güçlü bir risk faktörü olan yüksek tansiyona sahip kişilerde kan basıncını önemli ölçüde azalttığını buldu.