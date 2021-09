‘Süper yiyecek’ olarak adlandırılıyor!

-'Süper Yiyecek' olarak adlandırılan kızılcığın, iyi gelmediği sağlık problemi yok denebilir. -Karbonhidrat ve liflerden oluşur. -Manganez, bakır C, E ve K1 vitaminleri gibi çok çeşitli vitamin ve minerallere sahiptir. -Yüksek kalsiyum içeriği ile kemik hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur. - Melatonin içeriği nedeni ile uykusuzluk çekenler için en doğal önerilerden bir tanesidir. Düzenli bir uyku sağlaması ile vücudun biyoritmini düzene sokar. - Menopoz döneminde kadınlarda sıcak basma ataklarının önüne geçer.

100 gr Kızılcık meyvesi; 70 kalori, 0,28 gram protein, 0,4 gram yağ, 12,8 gram karbonhidrat ve 3,71 gram diyet lifi içerir.Aynı zamanda 43 miligram kalsiyum, 258 miligram potasyum, 68 miligram C vitamini ve 0,34 miligram demir bulunur.

- Kızılcık içeriğindeki proantosiyanidin maddesi ile bakterilerin dişlere yapışmasını engeller. Yapışmış bakterilerin ayrılmasını sağlar. - Ayrıca plak oluşumuna da izin vermez. Böylece diş çürüğü meydana gelme oranı önemli ölçüde azalır. - Antiinflamatuar etkisi ile ağız içinde çıkan yaraların iyileşmesi için de faydalıdır. - Yüksek C vitamini içeriği ile İskorbüt oluşmasını engeller.

Enfeksiyon ve Bakterilere karşı savaş:

-Yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile kızılcık enfeksiyonlarla savaşta önemli bir destektir.

-Yüksek C vitamini ile soğuk algınlığı şikayetlerini azaltırken solunum yolunda enfeksiyon yapan mikroplarla savaşır. Covid-19 virüsü için solunum yolumuzun ve bağışıklık sistemimizin en önemli ihtiyaçlarından biri C vitaminidir. Hal böyle olunca C vitamini deposu kızılcık meyvesini tüketmek vücudumuza yaptığımız en büyük iyiliklerden bir tanesi olacaktır.

- İçeriğindeki E vitamini ile enfeksiyon iyileşme hızını artırır.

- İdrar yolu enfeksiyonu yapan mikropların tutunmasını engellediği için idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma oranını düşürür.

Antitümör etkisi:

-Meme, prostat ve kolon kanseri için koruyucu rol oynayabilir. Kızılcık meyvesi bu etkisini polifenoller üzerinden gerçekleştirir.

-Özellikle kızılcık suyunda bulunan salisilik asit tümör hücrelerini ortadan kaldırır ve kanın pıhtılaşmasını engeller.