‘Süper yiyecek’ olarak adlandırılıyor!

100 gr Kızılcık meyvesi; 70 kalori, 0,28 gram protein, 0,4 gram yağ, 12,8 gram karbonhidrat ve 3,71 gram diyet lifi içerir.Aynı zamanda 43 miligram kalsiyum, 258 miligram potasyum, 68 miligram C vitamini ve 0,34 miligram demir bulunur.
KIZILCIĞIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ:
-'Süper Yiyecek' olarak adlandırılan kızılcığın, iyi gelmediği sağlık problemi yok denebilir.
-Karbonhidrat ve liflerden oluşur.
-Manganez, bakır C, E ve K1 vitaminleri gibi çok çeşitli vitamin ve minerallere sahiptir.
-Yüksek kalsiyum içeriği ile kemik hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.
- Melatonin içeriği nedeni ile uykusuzluk çekenler için en doğal önerilerden bir tanesidir. Düzenli bir uyku sağlaması ile vücudun biyoritmini düzene sokar.
-Menopoz döneminde kadınlarda sıcak basma ataklarının önüne geçer.
Kalp ve damar sağlığına olumlu etkileri:
-Yüksek antioksidan içeriği ve kan pıhtılaşması üzerine etkileri nedeni ile kalp damar sağlığını olumlu yönde etkiler.
-İçeriğinde yer alan antioksidan Flavonoidler ile damar tıkanıklığını geciktirir. Böylece damar tıkanması nedeni ile meydana gelebilecek kalp krizi, inme ve ani ölüm riskini azaltır.
-Aynı zamanda HDL (iyi kolesterol) düzeyini artırırken LDL (Kötü kolesterol) düzeyini düşürür.
-Tansiyon yüksekliğini önleyici etkisi bulunur.
Ağız ve Diş sağlığına olumlu etkileri:
- Kızılcık içeriğindeki proantosiyanidin maddesi ile bakterilerin dişlere yapışmasını engeller. Yapışmış bakterilerin ayrılmasını sağlar.
- Ayrıca plak oluşumuna da izin vermez. Böylece diş çürüğü meydana gelme oranı önemli ölçüde azalır.
- Antiinflamatuar etkisi ile ağız içinde çıkan yaraların iyileşmesi için de faydalıdır.
- Yüksek C vitamini içeriği ile İskorbüt oluşmasını engeller.
Sağlıklı kilo vermeye yardımcı:
- Yüksek lif, düşük kalori içeriği ile diyetlerde tercih edilebilecek bir meyvedir. Yüksek lif sayesinde tokluk hissi verir.
- İnsülin direncini azaltır. Dolayısı ile bunun getireceği obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklardan koruyucu bir rol oynar.
- İçeriğinde lif oranı ile bağırsak alışkanlıklarının düzene girmesini sağlar.
- Ülser oluşumunu engeller.
Enfeksiyon ve Bakterilere karşı savaş:
-Yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile kızılcık enfeksiyonlarla savaşta önemli bir destektir.
-Yüksek C vitamini ile soğuk algınlığı şikayetlerini azaltırken solunum yolunda enfeksiyon yapan mikroplarla savaşır. Covid-19 virüsü için solunum yolumuzun ve bağışıklık sistemimizin en önemli ihtiyaçlarından biri C vitaminidir. Hal böyle olunca C vitamini deposu kızılcık meyvesini tüketmek vücudumuza yaptığımız en büyük iyiliklerden bir tanesi olacaktır.
- İçeriğindeki E vitamini ile enfeksiyon iyileşme hızını artırır.
- İdrar yolu enfeksiyonu yapan mikropların tutunmasını engellediği için idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma oranını düşürür.
Antitümör etkisi:
-Meme, prostat ve kolon kanseri için koruyucu rol oynayabilir. Kızılcık meyvesi bu etkisini polifenoller üzerinden gerçekleştirir.
-Özellikle kızılcık suyunda bulunan salisilik asit tümör hücrelerini ortadan kaldırır ve kanın pıhtılaşmasını engeller.