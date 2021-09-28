‘Süper yiyecek’ olarak adlandırılıyor!

-'Süper Yiyecek' olarak adlandırılan kızılcığın, iyi gelmediği sağlık problemi yok denebilir. -Karbonhidrat ve liflerden oluşur. -Manganez, bakır C, E ve K1 vitaminleri gibi çok çeşitli vitamin ve minerallere sahiptir. -Yüksek kalsiyum içeriği ile kemik hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur. - Melatonin içeriği nedeni ile uykusuzluk çekenler için en doğal önerilerden bir tanesidir. Düzenli bir uyku sağlaması ile vücudun biyoritmini düzene sokar. - Menopoz döneminde kadınlarda sıcak basma ataklarının önüne geçer.

Kalp ve damar sağlığına olumlu etkileri:

-Yüksek antioksidan içeriği ve kan pıhtılaşması üzerine etkileri nedeni ile kalp damar sağlığını olumlu yönde etkiler.

-İçeriğinde yer alan antioksidan Flavonoidler ile damar tıkanıklığını geciktirir. Böylece damar tıkanması nedeni ile meydana gelebilecek kalp krizi, inme ve ani ölüm riskini azaltır.

-Aynı zamanda HDL (iyi kolesterol) düzeyini artırırken LDL (Kötü kolesterol) düzeyini düşürür.

-Tansiyon yüksekliğini önleyici etkisi bulunur.

Ağız ve Diş sağlığına olumlu etkileri:

- Kızılcık içeriğindeki proantosiyanidin maddesi ile bakterilerin dişlere yapışmasını engeller. Yapışmış bakterilerin ayrılmasını sağlar.

- Ayrıca plak oluşumuna da izin vermez. Böylece diş çürüğü meydana gelme oranı önemli ölçüde azalır.

- Antiinflamatuar etkisi ile ağız içinde çıkan yaraların iyileşmesi için de faydalıdır.

- Yüksek C vitamini içeriği ile İskorbüt oluşmasını engeller.

Sağlıklı kilo vermeye yardımcı:

- Yüksek lif, düşük kalori içeriği ile diyetlerde tercih edilebilecek bir meyvedir. Yüksek lif sayesinde tokluk hissi verir.

- İnsülin direncini azaltır. Dolayısı ile bunun getireceği obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklardan koruyucu bir rol oynar.

- İçeriğinde lif oranı ile bağırsak alışkanlıklarının düzene girmesini sağlar.

- Ülser oluşumunu engeller.