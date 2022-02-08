Sürekli aldığınız o ağrı kesiciye dikkat! Kalp krizi ve felç riskini %20 artırıyor

İlk kez yapılan çalışma, sadece dört gün içinde parasetamol alarak kan basıncında klinik olarak önemli bir artış tespit edildi. Düzenli parasetamol kullanımının (günde 4 gr veya 8 tablet) kalp hastalığı ve felç riskini yaklaşık %20 oranında artırdığı raporlandı. Bununla birlikte araştırmalar, asetaminofen olarak da bilinen parasetamolün ara sıra baş ağrısı veya yüksek ateş ile başa çıkmak için alınmasının önemli olduğunu belirtiyor.
Sadece 110 katılımcıya dayanan bu araştırma, zaten yüksek tansiyon hastası olan kişiler üzerinde inceleme yaptı. Bu araştırmaya göre doktorlar, uzun süreler boyunca parasetamol reçete edilen hastaların reçeteli dozlarının gözden geçirilmesi gerektiği konusunda uyarılıyor. Özellikle kalp hastalığı riski yüksek olan kişilerde bu durum daha tehlikeli olarak görülüyor.
"DÜNYANIN EN YAYGIN İLAÇLARINDAN BİRİ"
Parasetamol, dünya çapında alınan en yaygın ilaçlardan biri ve dünyada en sık reçetesiz satılan ilaçlar arasında yer alıyor. Ulusal Sağlık Servisi (NHS)'den bir farmakolog olan Dr. Iain Maclyntre, ağrı veya ateş için kısa süreli parasetamol kullanımının değil uzun vadede kronik ağrı için düzenli olarak kullanan insanlar için yeni keşfedilen bir risk olduğunu belirtiyor.
Araştırmaya katılan bir başka farmakolog, Profesör James Dear ise bu çalışmanın dünyada en çok kullanılan ilaç olan parasetamolün kalp krizi ve felç için en önemli risk faktörlerinden biri olan kan basıncını artırdığını açıkça gösterdiğini dile getirdi. Doktorların ve hastaların özellikle kardiyovasküler hastalık riski taşıyan hastalarda uzun vadeli reçetenin yararlarına karşı risklerinin de birlik düşünülmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Doktorların, hastaların mümkün olan en düşük dozları en kısa süre için almasını önermeleri gerektiğini belirten araştırmacılar, ayrıca yine doktorların yüksek tansiyona sahip hastaların daha yakından takip edilmesi gerektiğini de dile getirdi.
"TANSİYONU DAHA FAZLA ARTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ"
Circulation dergisinde yayınlanan bu araştırmada yüksek tansiyona sahip 110 hasta incelemeye alınarak günde dört kez almaları için 1 gram parasetamol verildi. Bir diğer gruba ise plasebo olarak ilaç kullanımı yapıldı. Vücut sistemlerini temizlemek için iki ila üç haftalık ara verildikten sonra hastalar iki hafta daha ilaçlarına geri döndüler. Araştırmacılar daha sonra her hasta için kan basıncı değişikliklerini karşılaştırdı.
Ortalama olarak, katılımcıların sistolik kan basıncı, parasetamol aldıkları iki haftanın sonunda 4,7 mmHg artmıştı. Ancak bazı gönüllülerde 40 mmHg'ye kadar artış görüldü. Kan basıncı artışı sadece dört gün sonra meydana geldi ve ardından iki haftalık dönemin sonunda da sabit kaldı.
Londra Üniversitesi'nden St. George's Farmakoloji Uzmanı Dr. Dipender Gill, çalışmanın halihazırda hipertansiyonu olan hastalarda kan basıncında "küçük ama anlamlı" bir artış olduğunu, üstelik bunun "sağlam bir kanıt" sağladığını belirtti. Fakat bununla birlikte araştırılması gereken bir dizi bilinmeyen faktör olduğunu da sözlerine ekledi.