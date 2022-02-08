Sürekli aldığınız o ağrı kesiciye dikkat! Kalp krizi ve felç riskini %20 artırıyor

Yapılan son araştırmalar, ağrı kesici kullanımının yaygınlaşmasına karşılık büyük riskleri de beraberinde getirdiğini tespit ediyor. Uzun yıllardır, uzmanlar parasetamolün ibuprofen gibi kan basıncını yükseltebilen diğer ağrı kesicilere göre daha güvenli bir alternatif olduğunu düşünüyordu. Fakat Edinburgh Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, parasetamolün de benzer olarak her gün bir tane kullanılması halinde kalp krizi veya felç riskinizi yaklaşık beşte bir oranında artırdığını keşfetti.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 08.02.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 11:18

İlk kez yapılan çalışma, sadece dört gün içinde parasetamol alarak kan basıncında klinik olarak önemli bir artış tespit edildi. Düzenli parasetamol kullanımının (günde 4 gr veya 8 tablet) kalp hastalığı ve felç riskini yaklaşık %20 oranında artırdığı raporlandı. Bununla birlikte araştırmalar, asetaminofen olarak da bilinen parasetamolün ara sıra baş ağrısı veya yüksek ateş ile başa çıkmak için alınmasının önemli olduğunu belirtiyor. Sadece 110 katılımcıya dayanan bu araştırma, zaten yüksek tansiyon hastası olan kişiler üzerinde inceleme yaptı. Bu araştırmaya göre doktorlar, uzun süreler boyunca parasetamol reçete edilen hastaların reçeteli dozlarının gözden geçirilmesi gerektiği konusunda uyarılıyor. Özellikle kalp hastalığı riski yüksek olan kişilerde bu durum daha tehlikeli olarak görülüyor.

"DÜNYANIN EN YAYGIN İLAÇLARINDAN BİRİ" Parasetamol, dünya çapında alınan en yaygın ilaçlardan biri ve dünyada en sık reçetesiz satılan ilaçlar arasında yer alıyor. Ulusal Sağlık Servisi (NHS)'den bir farmakolog olan Dr. Iain Maclyntre, ağrı veya ateş için kısa süreli parasetamol kullanımının değil uzun vadede kronik ağrı için düzenli olarak kullanan insanlar için yeni keşfedilen bir risk olduğunu belirtiyor. Araştırmaya katılan bir başka farmakolog, Profesör James Dear ise bu çalışmanın dünyada en çok kullanılan ilaç olan parasetamolün kalp krizi ve felç için en önemli risk faktörlerinden biri olan kan basıncını artırdığını açıkça gösterdiğini dile getirdi. Doktorların ve hastaların özellikle kardiyovasküler hastalık riski taşıyan hastalarda uzun vadeli reçetenin yararlarına karşı risklerinin de birlik düşünülmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Doktorların, hastaların mümkün olan en düşük dozları en kısa süre için almasını önermeleri gerektiğini belirten araştırmacılar, ayrıca yine doktorların yüksek tansiyona sahip hastaların daha yakından takip edilmesi gerektiğini de dile getirdi.