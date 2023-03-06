Sürekli deprem oluyormuş hissinin ardındaki asıl neden! Asıl

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Kulak Burun Boğaz şikayetlerinde de artış yaşandığının altını çizen Prof. Dr. Kayhan Öztürk, “Deprem sonrası vertigo baş dönmesi şikayetlerinde son iki haftadır yoğun bir şekilde başvuran hastalarımız var. Baş dönmesi veya daha önce baş dönme hikayeleri vardı, deprem sonrası aktifleşti veya arttı şeklinde gelen hastalarımız oldu” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 06.03.2023 14:18 PAYLAŞ ABONE OL

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk, deprem sonrası artan baş dönmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Depremden sonra yaşanan en büyük sorunlardan biri de sürekli deprem oluyormuş gibi hissetmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kayhan Öztürk, "Artçı depremler de bu deneyimi beyine devamlı hatırlatır. Uygun koşullarda uyumama, gece çok uyanma, stres bozuklukları da baş dönmesinin oluşmasını ve şiddetini değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ DEPREM OLUYOR HİSSİ Depremler sonrası yaşanan stres ve endişe hislerinin birçok sağlık sorununa sebep olabileceğini belirten Öztürk, "Vatandaşlar sürekli olarak deprem oluyormuş gibi hissettiklerini belirtiyor. Bu durumun en büyük nedenleri arasında vertigo hastalığı bulunuyor. Tıpta baş dönmesinin genel adı vertigodur. Vertigo etraftaki cisimler dönüyor olması, boşlukta kendini güvensizlik hissi, yerin ayağın altından kayıyormuş gibi olması hissi, bütün cisimler hareket ediyor, etrafında dönüyor hissi, deprem oluyor gibi hissetmek olarak tarif edilir" açıklamasında bulundu.