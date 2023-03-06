Sürekli deprem oluyormuş hissinin ardındaki asıl neden! Asıl

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk, deprem sonrası artan baş dönmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Depremden sonra yaşanan en büyük sorunlardan biri de sürekli deprem oluyormuş gibi hissetmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kayhan Öztürk, "Artçı depremler de bu deneyimi beyine devamlı hatırlatır. Uygun koşullarda uyumama, gece çok uyanma, stres bozuklukları da baş dönmesinin oluşmasını ve şiddetini değiştirebilir" ifadelerini kullandı.
SÜREKLİ DEPREM OLUYOR HİSSİ
Depremler sonrası yaşanan stres ve endişe hislerinin birçok sağlık sorununa sebep olabileceğini belirten Öztürk, "Vatandaşlar sürekli olarak deprem oluyormuş gibi hissettiklerini belirtiyor. Bu durumun en büyük nedenleri arasında vertigo hastalığı bulunuyor. Tıpta baş dönmesinin genel adı vertigodur. Vertigo etraftaki cisimler dönüyor olması, boşlukta kendini güvensizlik hissi, yerin ayağın altından kayıyormuş gibi olması hissi, bütün cisimler hareket ediyor, etrafında dönüyor hissi, deprem oluyor gibi hissetmek olarak tarif edilir" açıklamasında bulundu.
İYİLEŞMELERİ DAHA UZUN SÜREBİLİR
Tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Öztürk, "Tedavisinde muayeneye göre etkilenen yarım daire kanalı tespit edilerek uygun olan manevra tekniği seçilir ve uygulanır. Önceki depremlerden elde edilen verilere göre bu hastaların daha çok manevra ihtiyacı vardır ve iyileşmeleri daha uzun sürmektedir. Tanısı çok basit bir manevrayla (başa yapılan birtakım hareketler) konur ve tedavisinde yine çok basit manevralarla yapılır (manevralar iç kulakta hasta olan yarım daire kanalına göre değişir). Bu manevralara ilaveten, birtakım ilaçlarla hasta şikayetlerinden tamamen kurtulabilir" diye konuştu.