Sürekli içtiğimiz o ağrı kesicideki büyük tehlike! "İç kanamaya neden oluyor"

Herhangi bir ilaç gibi, aspirin ve ibuprofenin uzun süre yüksek dozlarda alımı, sağlığı olumsuz yönde etkilediği gibi özellikle mide için büyük tehlikeler barındırabiliyor.

Her ikisi de ağrıyı hafifletmek, iltihabı azaltmak ve yüksek ateşi düşürmek için yayın olarak kullanılan, NSAİİ ler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Medline Plus'a göre, ibuprofen gibi NSAİİ ler mide veya bağırsakta ülser, kanama veya delinmeye neden olabilir.

Yüksek dozlarda alınan bu ilaçlar midenizde veya bağırsaklarınızda kanamaya neden olabilir ve ciddi sağlık sonuçları çok az veya hiç uyarı işareti göstermez. Uzmanlar "Eğer tablet, kapsül, granül veya sıvı alıyorsanız, ağrınızı mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak için en düşük dozu alın" tavsiyesinde bulunuyor.