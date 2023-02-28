Sürekli yeme ihtiyacının ardındaki neden! Önüne geçmek için...

Sürekli yeme ihtiyacı duyuyorsanız neler yapabilirsiniz? Öncelikle kendinizi suçlamayın. Duygusal durum bozukluğunda çok fazla ya da az yemek yenildiği durumlar olabilir. Bu durumu yaşamanızı normal karşılayın. Bunun geçici bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bu atak zamanla kontrol altına alınacaktır. Diyelim ki atak yaşadığınız ve çok yediniz. Sonrasında mutlaka su için ve gün içinde içtiğiniz suyun yeterli olup olmadığını kontrol edin. Vücudun yeterli su tüketimi olmadığında iştahı daha fazla olacaktır.

Yürüyüş yapın, özellikle çok yediğinizi düşündüğünüzde bunu daha kolay sindirebilmek için yürüyüş size iyi gelecektir. Yedikten hemen sonra yatmaktan kaçının. Bu sindirimi daha da zorlayacaktır. Yine bu açlık ataklarını kontrol etmek için, aşırı yemeye yatkın olduğunuz besinleri mutfağınızdan uzaklaştırın. Kendinizi bilerek zor duruma sokmamaya çalışın. Ataklarınızı daha kontrollü hale getirmek için sağlıklı alternatiflere yönelin. Örneğin; sürekli abur cubur yemek istiyorsanız, kendinize daha sağlıklı bir kek/kurabiye/börek yapmayı deneyin. Hem mutfakta oyalanmak iyi gelecek hem de vücudunuza sağlıksız besinleri sokmamış olacaksınız. Yalnızca porsiyon büyük olacaktır. Farkındalıkla yemek yemeye çalışın. Besinleri çok çiğneyin ve yavaş yiyin. Bu şekilde doyma hissine ulaşmanız daha kolay olur.