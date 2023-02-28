Sürekli yeme ihtiyacının ardındaki neden! Önüne geçmek için...

Ülkemizi derinden etkileyen, tüm dünyayı sarsan bu felaketten sonra psikolojik olarak oldukça fazla etkilendik. Kayıplarımız çok, kimisi sevdiklerini kaybetti, kimisi maddi olarak büyük hasarlar aldı. Dolayısıyla tüm bu ağır kayıplar psikolojik süreçleri de beraberinde getirdi. Buna bağlı olarak da yeme bozuklukları görülmeye başladı. Kimisi artık yemek yeme rutinini iyice azalttı, yemeden kesildi. Kimisi ise kontrolsüz yeme atakları yaşıyor. Her ikisi durum da sağlığı olumsuz etkiliyor.
Yaşanan deprem, bizlerde şok etkisi yarattı, bunun sonuncunda da yüksek dozda korku, kaygı, üzüntü ve stres gibi duyguları tetiklemiş durumda. Bununla birlikte etrafımızda gördüğümüz şahit olduğumuz olaylar, gelecek kaygısı ve belirsizlik kişilerde duygu durum bozukluklarını yaşamalarına sebebiyet veriyor. Bunu atlatmaya çalışırken kendinizi sürekli bir şeyler yerken bulabilirsiniz.
Öncelikle ruhsal olarak iyileşme sürecinin zaman alacağını kabul etmeliyiz, bu süreci yok sayamayız. Hızlıca normalleşmek istesek de bunun çözümü zaman olacaktır. Bu nedenle gerekiyorsa mutlaka profesyonel bir destek alarak ilerlemekte fayda var.
Sürekli yeme ihtiyacı duyuyorsanız neler yapabilirsiniz?
Öncelikle kendinizi suçlamayın. Duygusal durum bozukluğunda çok fazla ya da az yemek yenildiği durumlar olabilir. Bu durumu yaşamanızı normal karşılayın. Bunun geçici bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bu atak zamanla kontrol altına alınacaktır.
Diyelim ki atak yaşadığınız ve çok yediniz. Sonrasında mutlaka su için ve gün içinde içtiğiniz suyun yeterli olup olmadığını kontrol edin. Vücudun yeterli su tüketimi olmadığında iştahı daha fazla olacaktır.
Yürüyüş yapın, özellikle çok yediğinizi düşündüğünüzde bunu daha kolay sindirebilmek için yürüyüş size iyi gelecektir. Yedikten hemen sonra yatmaktan kaçının. Bu sindirimi daha da zorlayacaktır.
Yine bu açlık ataklarını kontrol etmek için, aşırı yemeye yatkın olduğunuz besinleri mutfağınızdan uzaklaştırın. Kendinizi bilerek zor duruma sokmamaya çalışın.
Ataklarınızı daha kontrollü hale getirmek için sağlıklı alternatiflere yönelin. Örneğin; sürekli abur cubur yemek istiyorsanız, kendinize daha sağlıklı bir kek/kurabiye/börek yapmayı deneyin. Hem mutfakta oyalanmak iyi gelecek hem de vücudunuza sağlıksız besinleri sokmamış olacaksınız. Yalnızca porsiyon büyük olacaktır.
Farkındalıkla yemek yemeye çalışın. Besinleri çok çiğneyin ve yavaş yiyin. Bu şekilde doyma hissine ulaşmanız daha kolay olur.
Stresli anlarda yemek yemek yerine farklı alternatiflere yönelmeye çalışın. Temizlik yapmak, kitap okumak, film izlemek, yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak, kendine bakım yapmak gibi alternatiflerden hangisi size uyabiliyorsa onu deneyin.
Değiştirebileceğimiz şeylere odaklanıp, kendimizi daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Böylece etrafımızdakilere de daha faydalı olabilir ve bu süreci daha iyi bir şekilde sürdürebiliriz.