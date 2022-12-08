Sürekli yorgun hissetmek Alzheimer belirtisi! 57 yaşında teşhis alan kadın bu erken belirtilere karşı uyarıyor…

50'li yaşlarının sonlarında Alzheimer olduğu söylenen cesur bir anne, diğer hastalarına yardım etme umuduyla yaşadığı semptomları anlattı.

Şu anda 59 yaşında olan Jude Thorp, yıkıcı teşhis haberini kendisine verildiğinde henüz 57 yaşındaydı, ancak Alzheimer'ın getirdiği zorluklara rağmen "hayatın dolu dolu yaşanabileceği" konusunda ısrarcı.

Oxford'da yaşayan Jude, bilişsel yeteneklerindeki değişiklikleri ilk olarak 2016 yılında fark etmeye başladığını söyledi. O sırada, uzun yıllardır deneyimli olduğu çok sevdiği bir iş olan The National Theatre'da çalışıyordu.