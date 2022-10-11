Sürekli yorgun hissetmek o hastalığın habercisi! Özellikle sonbaharda ortaya çıkıyor...

Sonbahar depresyonu çoğu zaman aynı dönemde başlar ve son bulur. Yaz ve ilkbahar aylarında o kadar görülmese de bu depresyona maruz kalan vakalar da gözlemlenir. Sonbaharın sonlarına doğru ve kış ayının başlangıcında başlar ve ilkbaharın güneşli günlerinden yaz ayının sonuna kadar semptomlarda azalma görülür. Yapılan araştırmalara göre mevsimsel depresyon toplumun %5'lik bir kısmında görülür. Mevsimsel depresyon her yaştan kişilerde görülebilmektedir. Genel olarak ortalama 20-23 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, diğer tüm depresyon türlerinde olduğu gibi kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğü araştırmalarca kanıtlanmıştır. Eğer kişinin geçmişinde, ailesel yapısında, genetiğinde veya yaşadığı kötü bir deneyim varsa bu depresyon çeşidini yaşaması olağan olarak görülür.