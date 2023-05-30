Sürekli yorgun ve halsiz hissedenler dikkat! Beyninizdeki bu hastalığın sinyali olabilir

Bağışıklık sistemi ile ilişkili olarak gelişen ve merkezi sinir sisteminin bir hastalığı olan MS’in (Multipl Sklerozun) kişiye özel belirtileri olabileceğini söyleyen Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Rana Karabudak, özellikle nedeni bilinmeyen yorgunluğa dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:54 PAYLAŞ ABONE OL

MS'in tüm dünyada çoğunluğu genç ve üretken yaşta 2.5 milyon insanı ilgilendiren bir sorun olduğunu söyleyen Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Rana Karabudak, genetiğin etkili olduğu bu hastalıkta Türkiye'nin diğer Akdeniz ülkeleri gibi orta risk bölgesinde yer aldığını söyledi.

"GENETİK YATKINLIĞI YÜKSEK OLANLARDA VİRAL YÜKLENME ÖNEM KAZANIYOR" Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Rana Karabudak, "Hastalığa yakalanma riski için genetik olarak yatkın kişilerde çocukluk ve ergenlik çağının geçirildiği bölgenin ve o dönemde karşılaşılan viral yüklenmenin üzerinde durulmaktadır. Viral yüklenme derken özellikle çocukluk çağında suçiçeği, kızamıkçık, EBV- enfeksiyoz mononükleozis etkeni Epstein-Barr virüsü ve uçuk yapan herpes tipi virütik bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmanın yatkın bireylerde hastalığın çıkışını kolaylaştırabileceği düşünülmektedir" diyen Prof. Dr. Karabudak, sözlerine şöyle devam etti: "Bilim çevrelerinde en çok ağırlık kazanan görüşe göre; Bağışıklık sisteminin de gelişmekte olduğu bu dönemde; henüz tanımlanamamış bir virüsün ya da çeşitli çocukluk çağı virüs hastalıklarının birinin veya birkaçının birlikte görülmesi hastalığa yatkın bireylerde sistemi kırılganlığa itebiliyor. Bu durumun sonuçlarının ise merkezi sinir sisteminde yıllar içinde ortaya çıkabileceği yönünde."