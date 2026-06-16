Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Süt dişleri sandığınız kadar geçici değil! Yapılan hata yıllarca sürebilecek sorunlara yol açabiliyor

Süt dişleri sandığınız kadar geçici değil! Yapılan hata yıllarca sürebilecek sorunlara yol açabiliyor

Birçok ebeveyn süt dişlerini geçici olduğu düşüncesiyle ihmal edebiliyor. Ancak uzmanlar, süt dişlerinin yalnızca çocukluk dönemine ait olmadığını, ağız ve çene gelişiminin sağlıklı ilerlemesinde kritik rol oynadığını belirtiyor. Erken kaybedilen ya da tedavi edilmeyen süt dişleri, ilerleyen yıllarda çapraşık dişlerden çene bozukluklarına kadar uzanan kalıcı sorunlara neden olabiliyor.

İHA GiriÅŸ Tarihi: 16.06.2026 10:26 PAYLAŞ ABONE OL

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline hazırlanan ailelere, çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda önemli uyarılar yapıldı. Uzmanlar, tatil öncesi gerçekleştirilecek ağız ve diş kontrollerinin, muhtemel sorunların erken teşhis edilmesi ve tedavi sürecinin daha rahat planlanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.



SÜT DİŞLERİ GELECEĞİN AĞIZ YAPISINI BELİRLİYOR

Süt dişlerinin yalnızca geçici olmadığını belirten Pedodonti Uzmanı Prof. Dr. Aylin Akbay Oba, bu dişlerin çocuğun ağız ve çene gelişiminde kritik görev üstlendiğini söyledi. Erken kaybedilen süt dişlerinin beslenme problemlerine, ilerleyen yaşlarda ise çapraşıklık, çene darlığı ve kapanış bozukluklarına neden olabileceğini aktaran Oba, ilk diş muayenesinin, ilk süt dişi çıktıktan sonra yapılmasının önemine işaret etti.



Prof. Dr. Oba, çocuklarda sağlıklı ağız yapısının korunması için çürük diş tedavileri, dolgu ve gerekli durumlarda kanal tedavileri, fissür örtücü ve flor uygulamaları, travmaya bağlı diş yaralanmalarının tedavisi, süt dişi çekimleri, yer tutucu uygulamaları ile erken ortodontik değerlendirmelerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.