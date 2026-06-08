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Süt dişlerini ihmal etmek büyük hata olabilir! Uzmanlar riskleri açıkladı

Süt dişleri çoğu zaman geçici oldukları düşünülerek ihmal edilse de uzmanlar bunun ilerleyen yıllarda ciddi ağız ve diş sağlığı sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Çocukların çiğneme, konuşma ve çene gelişiminde önemli rol oynayan süt dişleri, aynı zamanda alttan gelecek kalıcı dişler için yer tutucu görevi görüyor. Bu nedenle süt dişlerinde oluşan çürüklerin ve erken diş kayıplarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, düzenli diş hekimi kontrollerinin çocukların sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmasında büyük önem taşıdığını vurguluyor.

İHA GiriÅŸ Tarihi: 08.06.2026 14:42 PAYLAŞ ABONE OL

Bebeklik döneminin ağız ve diş sağlığının temellerinin atıldığı kritik bir süreç olduğunu belirten Pedodonti Uzmanı Dr. Zeynep Ekin Kılınç, "Diş sürmesi genellikle 6'ncı ay civarında başlar. Ancak bu süreç her bebekte farklı ilerleyebilir ve birkaç ay erken ya da geç olması çoğu zaman normaldir" dedi.



"HER HUZURSUZLUK DİŞTEN KAYNAKLANMAZ"

Diş çıkarma belirtilerine dikkat çeken Kılınç, "Artmış salya, diş etinde kaşıntı, nesneleri ısırma isteği, hafif ateş ve huzursuzluk bu dönemde sık görülür. Ancak yüksek ateş, ishal veya aşırı huzursuzluk doğrudan diş sürmesine bağlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.



"BİLİNÇSİZ ÜRÜN KULLANIMI RİSKİ ARTIRIR"

Ebeveynlerin rahatlatma yöntemlerinde dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kılınç, "Soğutulmuş diş kaşıyıcılar ve nazik diş eti masajı faydalı olabilir. Ancak kullanılan ürünlerin güvenli materyallerden üretilmiş olması gerekir. Ağrı kesici jel ve ilaçlar ise mutlaka hekim önerisiyle kullanılmalıdır" diye konuştu.