Sütün içine sadece bir çimdik ekleyin! Ne yorgunluk kalacak ne de halsizlik…

Süt, protein, kalsiyum, B vitaminleri ve diğer mineraller bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle, kemik sağlığı ve kas güçlenmesi için oldukça faydalıdır. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesi ve sağlıklı kalması için gereklidir. D vitamini, kalsiyumun emilimini artırarak kemik sağlığına katkıda bulunur. Süt ayrıca kasların onarımı ve büyümesi için gereken proteinler açısından da zengindir.