Sütün içine yarım çay kaşığı ekleyin! Faydasını katbekat artırıyor; kemikleri çeliğe dönüştürüyor

Sütte A, D, B-6, E ve K vitaminlerinin yanı sıra demir, protein, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum bulunuyor. Sütteki yağ miktarı inek veya manda gibi kaynağa göre değişkenlik gösterebilir. Ghee ise yağda çözünen A, D, E ve K vitaminleri bakımından zengindir. Bilona yöntemiyle üretilen ghee ve inek sütü, besin maddelerini bozulmadan tuttuğu için çok daha sağlıklıdır. Ghee aynı zamanda iyi yağ kaynağı olarak da dünyada son zamanlarda oldukça popüler.

"KALSİYUM EMİLİMİNİ ARTIRIYOR"

Süt, güçlü kemikler ve dişler için gerekli bir mineral olan mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır. D vitamini içeren ghee ile birleştirildiğinde kalsiyum emilimi artar. D vitamini kalsiyum emiliminde ve kemik sağlığında önemli bir rol oynar.

Ghee, eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olan iyi bilinen bir yağ türü. Sütün kemikleri güçlendirmedeki faydaları, ghee ile birlikte tüketildiğinde de aynı derecede muhteşemdir.