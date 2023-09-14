Sütün içine yarım çay kaşığı ekleyin! Faydasını katbekat artırıyor; kemikleri çeliğe dönüştürüyor

Sütte A, D, B-6, E ve K vitaminlerinin yanı sıra demir, protein, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum bulunuyor. Sütteki yağ miktarı inek veya manda gibi kaynağa göre değişkenlik gösterebilir. Ghee ise yağda çözünen A, D, E ve K vitaminleri bakımından zengindir. Bilona yöntemiyle üretilen ghee ve inek sütü, besin maddelerini bozulmadan tuttuğu için çok daha sağlıklıdır. Ghee aynı zamanda iyi yağ kaynağı olarak da dünyada son zamanlarda oldukça popüler.
"KALSİYUM EMİLİMİNİ ARTIRIYOR"
Süt, güçlü kemikler ve dişler için gerekli bir mineral olan mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır. D vitamini içeren ghee ile birleştirildiğinde kalsiyum emilimi artar. D vitamini kalsiyum emiliminde ve kemik sağlığında önemli bir rol oynar.
Ghee, eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olan iyi bilinen bir yağ türü. Sütün kemikleri güçlendirmedeki faydaları, ghee ile birlikte tüketildiğinde de aynı derecede muhteşemdir.
"SAĞLIKLI YAĞLARI BİR ARADA ALMAYI SAĞLIYOR"
Süt ve ghee kombinasyonu oldukça besleyicidir. Süt mükemmel bir kalsiyum, protein, vitamin (özellikle D vitamini ve B kompleksi vitaminleri) ve fosfor gibi mineraller kaynağıdır.
Öte yandan ghee, sağlıklı yağlar, özellikle doymuş ve tekli doymamış yağlar ile A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminler açısından zengindir. İkisini harmanlayarak temel besinleri sunan bir içecek elde edersiniz. Böylece genel sağlığınızı ve refahı iyileştirebilirsiniz.
"CİLT DOKUSUNU İYİLEŞTİREBİLİR"
Mat, kuru veya sivilceli bir cilt, artan kirlilik ve stresin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Süt ve ghee ise; nemlendirici özellikleri sayesinde bu sorunun çaresi olabilir. Cildi nemlendirmek ve parlaklığını geri kazandırmak için zerdeçallı sütün yağla birlikte içilmesi tavsiye edilir. Bu kombinasyon vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayarak cilt döküntülerinin ve sivilcelerin tedavisine de yardımcı olur.
"ÖLÇÜLÜ TÜKETMEYE DİKKAT!"
Süt ve ghee kombinasyonu, sağlık açısından çok sayıda fayda sunsa da bunları ölçülü bir şekilde tüketmek çok önemlidir. Ghee, yağ içeriği nedeniyle yoğun kalorilidir ve aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir.
Ghee için önerilen porsiyon boyutu genellikle günde bir ila iki yemek kaşığıdır. Sütünüze ghee eklerken yarım çay kaşığı gibi küçük bir miktarla başlayın ve gerektiği kadar yavaş yavaş artırın.
"BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREBİLİR"
Hem süt hem de ghee, bağışıklığı geliştirmeye yardımcı olan bileşenler içerir. Ghee, sindirim sistemindeki yabancı maddeleri temizlemek, vücudun savunmasını güçlendirmek ve doğal gücü yenilemek için doğal bir temizleyici olarak etki gösterir. Ayrıca bağışıklığın büyük ölçüde bağırsaktan etkilendiği düşünülürse, bu kombinasyon oldukça etkili. Hem ghee hem de süt, bağırsaklar için oldukça faydalı olması sebebiyle, ghee ve süt karışımı bağışıklık üzerinde birçok etkili sonuçlar.
"KİLO KONTROLÜNÜ KOLAYLAŞTIRABİLİR"
Yağ içeriği nedeniyle kilo aldırmaya sebep olduğu düşünülse de; ghee, ölçülü tüketildiğinde kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ghee, sağlıklı yağlar iştahı kontrol etmeye ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olarak aşırı yeme olasılığını azaltabilir. Sütteki proteinle birleştirildiğinde doyurucu ve besleyici bir içecek elde edilebilir, öğünler arasında sağlıksız atıştırmalıkların önüne geçilebilir.
"LAKTOZ İNTOLERANSI OLANLAR DİKKAT!"
Çok sağlıklı ve besin açısından yoğun olmasına rağmen, süt ve ghee kombinasyonunu tüketirken dikkat edilmesi gereken birkaç konu başlığı bulunuyor. İlk olarak, laktoz intoleransı olan kişiler için hem süt hem de ghee laktoz içerdiğinden dikkatli olunmalıdır. Ayrıca kilo kontrolüne odaklananlar gheenin kalori yoğunluğuna dikkat etmelidir; ölçülü olmak faydalı olsa da aşırı alım kilo alımına katkıda bulunabilir.
"SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEBİLİR"
Ghee sindirime olan faydalarıyla bilinir. Sindirim sisteminin sağlığını destekleyen kısa zincirli bir yağ asidi olan bütirik asit içerir. Kolonositler bütiratla beslenir ve karşılığında bu hücreler, iyi bağırsak mikroorganizmalarının büyümesi için oksijenden yoksun bir ortamın korunmasına yardımcı olur. Bu bağırsak bakterilerinin, bağırsak hücrelerinin ve iltihabın sağlığını korur. Sütle birlikte tüketildiğinde, ghee, sütün sindirim özelliklerini artırabilir.