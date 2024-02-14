Suya karıştırın, sabah aç karnına için! Bağırsakları tertemiz yapıyor, kabızlığı bitiriyor...

SABAH AÇ KARNINA BALLI SU İÇİLMESİ KABIZLIĞA İYİ GELİR Çocuklarda kabızlık tedavisinde beslenmenin önemli rol oynadığına dikkat çeken Doç. Dr. Başaran, şu bilgileri paylaştı: "Sabah aç karnına ballı su veya ılık su içilmeli ve günlük sıvı tüketim miktarı artırılmalıdır. Kuru kayısı, kuru erik gibi lif açısından zengin gıdalar günlük beslenme rutinine eklenmelidir. Her gün 4 porsiyon meyve ya da sebze yenilmelidir (2 porsiyon meyve, 2 porsiyon sebze olarak da ayarlanabilir). Elma ve salatalık gibi lif açısından zengin besinler mümkünse kabuğu ile birlikte tüketilmelidir. Yemek aralarında fındık, fıstık gibi kuruyemişlerin, mümkünse çiğ olarak (kavrulmamış) tüketimi besleyici değerlerini de korudukları için önemlidir. Yulaflı ve tam tahıllı gıdalara özellikle sabah kahvaltısı olmak üzere öğünlerde yer verilebilir. Bağırsak florasını desteklemek amacıyla fermente ürünlerin (kefir, yoğurt, peynir) tüketimi artırılmalı ve bunların içine lif kaynağı olan kayısı, erik,incir gibi meyveler veya ıspanak gibi sebzeler eklenmelidir."

PASTA, KEK VE BÖREKLE ARANIZA MESAFE KOYUN Uzak durulması gereken besinlere de değinen Doç. Dr. Başaran, "Kabızlık tedavisinde işlenmiş, hazır paketli ürünlerden uzak durmak gereklidir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ya da çavdarlı ekmek tercih edilebilir. Çocukların çok sevdiği makarna tam buğday unundan yapılmış ya da sebzeli makarna şeklinde tüketilebilir, ancak porsiyon kontrolü de önemlidir. Pirinç unu ve nişastadan yapılmış gıdalar, pasta, kek, börek, çörek, simit, bisküvi gibi gıdalardan da uzak durulması gerekir. Kabızlığa yol açabilecek meyvelerden özellikle çilek, muz, elma, kızılcık tüketimi kısıtlanmalıdır. Sebzelerden de özellikle patates ve havuç tüketilmemelidir" dedi.