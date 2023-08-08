Suyu böyle tüketmek yararlarını beşe katlıyor! Tek yapmanız gereken içmeden önce…

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KARBONATLI SUYUN FAYDALARI MİDE SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR Asit reflü, yemek borusunda mide ekşimesine ve boğazda yanma hissine neden olan ve ayrıca asit hazımsızlığına yol açan mide asidinin geri akışının olduğu bir durumdur. Karbonatlı su midedeki aşırı hidroklorik asidi nötralize ederek bir tedavi görevi görür.

VÜCUDU ALKALİLEŞTİRİR Optimum bir pH seviyesi dengesi olduğunda vücut sistemi iyi çalışır; ancak bu seviyelerdeki herhangi bir dengesizlik ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.