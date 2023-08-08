Suyu böyle tüketmek yararlarını beşe katlıyor! Tek yapmanız gereken içmeden önce…

Ancak suyu bu şekilde içmek yararlarını da katlayarak artırabiliyor. İşte suyun daha da sağlıklı hali ve size faydaları…
İçtiğiniz suyun içerisine 1 çay kaşığı karbonat atmak, suyun size faydasını da artıracaktır. Mutfakta sık sık yemekler için de kullanılan bu malzemenin aslında sağlığımıza faydaları saymakla bitmez. İşte karbonatlı suyun size sağlayacağı tüm yararlar…
Karbonat, keklerin içerisine kabarması için eklemesinin yanında birçok farklı faydası da bulunmaktadır. Bunların en başında, alkali özelliği sayesinde asit geri akışını önlemesi gelmektedir. Mide asitlerini nötralize etmeye yardımcı olur ve yetişkinlerde hazımsızlıktan tedavi edebilir.
KARBONATLI SUYUN FAYDALARI
MİDE SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Asit reflü, yemek borusunda mide ekşimesine ve boğazda yanma hissine neden olan ve ayrıca asit hazımsızlığına yol açan mide asidinin geri akışının olduğu bir durumdur. Karbonatlı su midedeki aşırı hidroklorik asidi nötralize ederek bir tedavi görevi görür.
VÜCUDU ALKALİLEŞTİRİR
Optimum bir pH seviyesi dengesi olduğunda vücut sistemi iyi çalışır; ancak bu seviyelerdeki herhangi bir dengesizlik ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Vücudumuzun yiyeceklerin düzgün bir şekilde sindirilmesi için aside ihtiyacı vardır. Vücutta asidin arttığı ve artrit, osteoporoz ve bazı durumlarda kanser gibi hastalıklara neden olan dengesizliğe neden olduğu zamanlar vardır. Karbonatlı su, vücuttaki asidi alkalize ederek dengeleme ve düzenlemede kurtarıcı olarak gelir.
BÖBREK TAŞINI ÖNLER
Demir eksikliği, aşırı asit ve hatta vücuttaki dehidrasyon(sıvı kaybı) böbrek taşlarının büyümesine neden olabilir. Karbonatlı su, ürik asidi çözerek alkalileştirmeye yardımcı olur, bu da böbrek taşlarının çıkarılmasına yardımcı olur ve vücudun pH seviyelerini daha da geri kazandırır.
BAĞIRSAKLARI TEMİZLER
Karbonatlı su, bağırsaklarınızı temizlemek için inanılmaz faydalar sağlar ve pH seviyenizi daha da dengeler. Sindirim sorunları yaşayan herkes bu karışımı kolayca deneyebilir. Ancak öncesinde bir doktora mutlaka danışın.
ENFLAMASYONU AZALTIR
Karbonat, çoğunlukla eklemleri etkileyen artrit gelişimini önleyen iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Bunun nedeni eklemlerde ürik asit birikmesidir. Karbonat, kanı alkalileştirmek için pH seviyelerini yükseltmeye yardımcı olarak eklemlerde iltihap birikmesini önler.
KARBONATLI SU NASIL YAPILIR?
Tek ihtiyacınız olan malzemeleri su ve karbonattır. 1 bardak 200 ml suyun içerisine yarım çay kaşığı karbonat atıp tamamen eriyene kadar karıştırın. Ardından direkt olarak tüketebilirsiniz.
Dilerseniz daha büyük miktarlarda da karbonatlı su hazırlayabilirsiniz. Bunun için yukarıdaki tarifi eşit oranda artırmanız yeterli olacaktır.
Eğer karbonatlı suyun tadı hoşunuza gitmezse içerisine birkaç damla limon suyu da damlatabilirsiniz.