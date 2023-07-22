Suyu bu şekilde içmek toksinlerin atılmasını sağlıyor! Yararları saymakla bitmiyor...

Ayrıca Uzm. Dr. Tanrıver, "Bu dönemde bir eksiğimiz var mı yok mu, bunu nasıl belirleyebiliyoruz? Hücresel, dokusal, organsal seviyede bir problem yaşadık mı, yaşamadık mı gibi sorularınız için lütfen hekiminize danışın. Tetkik tarama ve konsültasyon ile tüm vücuttaki ölçümlerin yapılması, vitamin eksikliklerinin, mineral eksikliklerinin elektrolitlerin dengesinin bulunması mümkün olabiliyor ve bunu hücresel düzeyde inceleyebiliyoruz. Yapay zekâyı, genetik testleri belki çok daha farklı ileri yöntemleri kullanarak vücudumuzdaki hasarı, problemleri, altta yatan sebepleri bulabiliyor ve ona yönelik tedaviler planlayabiliyoruz. Toplumda bilinç artıyor mu derseniz bence evet, artıyor. İnsanlar özellikle pandemiden sonra sağlığına çok daha fazla dikkat etmeye başladı. Biz özellikle yazın sonuna doğru bu ölçümlerin yapılması ve hekim kontrollerinin mutlaka giderilmesi gerektiğini öneriyoruz. Yaz mevsimi bittikten sonra kışa hazırlık yapmak için hücresel düzeyde bağışıklığımızı arttırmak, tüm eksiklerin tamamlanması adına yazın sonuna doğru tetkik tarama ve konsültasyonların ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyoruz" açıklamasında bulundu.

VÜCUDUNUZA EN İYİ "GÜNAYDIN" DEMENİN BİR YOLU OLARAK SABAH KALKTIĞIMIZDA SU İÇMEK

Uzm. Dr. Tanrıver, "Vücudumuzun yüzde 67'si zaten sudan oluşsa da her an sıvı kaybediyoruz. Özellikle de bu sıcak havalarda… Peki neler yapalım? Cinsiyete, kiloya, yaptığımız aktiviteye, beslenmemize göre sıvı ihtiyacımız değişebilir. Ama genel bir örnekleme yaparsak günde 2 buçuk litre ya da kilonuz çarpı 35 mililitre kadar sıvı tüketmenizi öneriyoruz. Sıvı derken asitli içecekler, kahve, çay değil. Çünkü bunlar ne yazık ki aslında su ihtiyacınızı daha da fazla arttıran sıvılar diyebiliriz. Su içmek; yediğimiz besinlerin parçalanmasını, cildin onarılmasını, unutkanlığın azalmasını, vücut ısısının dengelenmesini, kan dolaşımının düzenlenmesini, metabolizmanın hızlanmasını ve vücut direncinin artmasını sağlar. Suyu ne zaman içelim konusuna gelirsek ilk önerim; vücudunuza en iyi günaydın demenin bir yolu olarak sabah kalktığımız zaman diyebilirim. Güne su içerek başlamanız toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yatmadan önce mutlaka su içelim. Yemek esnasında eğer su içersek sindirim enzimlerimiz ne yazık ki olumsuz olarak etkilenebilir. Banyodan önce de su tüketmek çok gerekli. Yemekten en az yarım saat önce ve yemekten en az 1 saat sonra ve hücre yenilenmesi için uykudan 1 saat önce su içilmeli. Ayrıca ayakta değil, oturarak su içmeyi tercih edebiliriz. Bir de son bir söz, bu sıcak havalarda küçük dostlarımız için de bir kap evlerimizin önüne su bırakalım" dedi.