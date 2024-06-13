Suyun keyfini çıkarırken sağlığınızdan olmayın! Havuzlarda büyük tehlike

"Temizliğe uygun yapılmamış havuzlarda belirli enfeksiyonlar sıklıkla görülebilir. Bunların içinde en sık rastladığımız göz enfeksiyonu, konjonktivit olarak ifade edilebilir. Ciltte yara ya da mantar, idrar yolu enfeksiyonları, genital bölgede mantar görülebilir. Kirli suyun yutulmasına bağlı olarak bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Havuzdan çıktıktan sonra güneşte kurulanmak gerekir. Güneşte kurulanma mümkün değilse veya uzun süre nemli kalınacak ise mutlaka mayonun değiştirilmesi, üzerinin bir havlu ile kurulanması gerekir. Özellikle bacak arası ve genital bölgeler nemli kalmaya müsait olduğu için kurulanmalıdır. Havuzdan sonra kimyasallar vücudumuzun üzerinde kaldığı için de mutlaka havuzdan çıktıktan sonra normal şebeke suyu ile duş alınmalıdır."

Yaşanılabilecek enfeksiyon sorunlarına değinen ve bunlardan korunmak için bazı tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Şerefhanoğlu, şunları kaydetti:

"DENİZLERDE MAVİ BAYRAK YOKSA DİKKAT EDİLMELİ"

Denizlerin havuzlara kıyasla daha tehlikesiz olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, "Ancak denizin mavi bayrak taşıyıp taşımadığı sorgulanabilir. Mavi bayrak taşıyan sahiller güvenlidir. Denize girecek olduğunuz sahil mavi bayrak taşımıyor ise kanalizasyonun veya çeşitli fabrika atıklarının denize atılıp atılmadığının incelenmesi gerekir. Bununla ilgili olarak belediyeden ve yetkili kuruluşlardan bilgi alarak o bölgedeki denizin mikrobiyolojik incelemesinin yapılıp yapılmadığının bakılmasında fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Kanalizasyon bağlantılı denizlerde kirlilik olabileceğinin altını çizen Şerefhanoğlu, bulantı, kusma, ishal, göz enfeksiyonları ve cilt enfeksiyonları gibi belirtiler yaşanabileceğini, denizden çıktıktan sonra mutlaka duş alınarak vücut üzerindeki muhtemel kirin ve tuzun atılmasına, nemli kalmamaya dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.