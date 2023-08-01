Suyunda bile şifa var! Özellikle içine bir kaşık bal eklediğinizde vücudu antibiyotik gibi kuvvetlendiriyor

TURŞU-BAL KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Turşu suyuna ekleyeceğiniz bir yemek kaşığı bal ile karışımı kolayca elde edebilirsiniz. Bir çay bardağı turşu suyuna bir yemek kaşığı bal ilave etmeniz yeterli olacaktır. Fakat bu karışım günlük tüketime uygun değildir. Haftanın 2, 3 günü tüketebilirsiniz tabii kronik bir rahatsızlığınız yok ise… Bu karışımı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.