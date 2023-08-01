Suyunda bile şifa var! Özellikle içine bir kaşık bal eklediğinizde vücudu antibiyotik gibi kuvvetlendiriyor

Bal; bağışıklık sistemini, beyni, kalbi güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur. Yorgunluğa iyi gelir, felci önler ve kansere karşı korur.
Beyni ve kalbi güçlendiren bal ile de bir araya gelen turşu suyu adeta doğal bir şifa deposuna dönüşüyor.
Bal; içerdiği antioksidanlar sayesinde kalp hastalığını azaltabilir.
Antimikrobiyal etkisi olan bal, yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Bal, ishalin önlenmesine yardımcı olur.
Odaklanmayı arttırarak hafıza bozukluklarını önleyebilir.
Kolesterol seviyesini düzenler.
Mide komplikasyonlarını engellemeye yardımcı olur.
Turşu suyu ise içinde bol miktarda kalsiyum bulundurur.
Kemik ve kas tutulmalarının önüne geçebilmek için kalsiyum oranının ve kan seviyesinin dengeli olması gerekir.
Turşu suyu da içindeki kalsiyum miktarı ile bu tutulmaları engeller.
Egzersiz sonrası turşu suyu tüketmek krampları azaltmaya yardımcı olur.
Metabolizmayı çalıştırarak zayıflamayı sağlar.
İçerdiği probiyotikler sayesinde sindirime yardımcı olur.
Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.
Turşu suyuna bir kaşık bal eklendiğinde bütün faydaları ikiye katlanıyor ve adeta mucize iksire dönüşüyor.
TURŞU SUYUNA EKLENEN BİR KAŞIK BALIN FAYDALARI
Olağanüstü etkiler barındıran turşu suyu ile bal karışımı, birçok hastalığı engelleyerek virüslerle mücadele eder.
Yüksek miktarda antibakteriyel içerir.
İçerdiği antibakteriyel miktarı sayesinde midede ve bağırsakta yer alan toksinleri idrar yoluyla dışarı atar.
Antibiyotik etkisi sayesinde şiddetli ve kuru öksürüğü engeller. Kışın gribe karşı adeta kalkan olur.
Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla mücadele eder.
Düzenli tüketilirse antibiyotik etkisi yapar.
Yağlı yemek yedikten hemen sonra oluşan mide ekşimesine iyi gelir.
TURŞU-BAL KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?
Turşu suyuna ekleyeceğiniz bir yemek kaşığı bal ile karışımı kolayca elde edebilirsiniz. Bir çay bardağı turşu suyuna bir yemek kaşığı bal ilave etmeniz yeterli olacaktır. Fakat bu karışım günlük tüketime uygun değildir. Haftanın 2, 3 günü tüketebilirsiniz tabii kronik bir rahatsızlığınız yok ise… Bu karışımı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.