Tahin Alerji Yapar Mı? Tahin Helvası Alerji ve Kaşıntı Yapar Mı?

Tahin alerji yapar mı sorusu bu besinin ülkemizde çok sevilerek tüketilmesinden dolayı oldukça sık araştırılmaktadır. Çünkü bir noktada tahin kaşıntı yapar mı diye merak edilebilir. Bu beslenin hem lezzeti ile hem de besin değeri ile insanlarımız arasında oldukça önemli bir yeri vardır. Peki o zaman susam alerjisi nasıl anlaşılır? İçeriğimizi okumaya devam ederek tüm bunları öğrenebilir ve tahin alerji yapar mı sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Tahin Alerji Yapar Mı?

Tahin veya tahin helvası gibi içeriğinde susam barındıran besinleri tüketen kişilerde susam alerjisi görülebilir. Susam, dünya çapında popüler bir bileşendir. İnsanlar susamı yağlarda, salatalarda, yemeklerde ve suşide yaygın olarak kullanır. Ancak bazı insanlar için susam ve susam yağı alerjik reaksiyona neden olur. Susam alerjisinde reaksiyonlar hafif belirtiden şiddetli belirtilere kadar değişebilir. Ciddi bir alerji durumunda yaşamı tehdit eden anafilaksi ortaya çıkabilir. Susam, çeşitli besin ürünlerinin yanı sıra kozmetikler, takviyeler, ilaçlar ve evcil hayvan yemlerinde de bulunur. Susam alerjisi olan bir kişinin, yediği yiyeceklerde hangi bileşenlerin bulunduğunu bildiğinden emin olması çok önemlidir.

Susam Alerjisi Nasıl Anlaşılır?

Susam alerjisi olan bireylerin bu besini tüketmemesi gereklidir. Fakat, susam günlük diyetimizde oldukça yaygın olarak yer almaktadır. Ekmek, poğaça, simit, salata gibi mısır gevreği gibi gıdaların içerisinde de gözle görülemeyecek şekilde ezilmiş olarak bulunmaktadır. Kimi zaman da fırınlarda, hazır gıda fabrikalarında üretim sırasında ürünlerde susam karışabilmekte, susam ile bulaşma olabilmektedir. Bu sebeple yanlışlıkla tüketimi oldukça yüksektir. Şüpheli susam tüketimi sonrasında susam alerjisine duyarlı duyarlı bireylerin dikkatli olması ve şikayetleri olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gereklidir.

Susam alerjisi olan kişiler, hafiften şiddetliye kadar değişen, çeşitli belirtiler yaşayabilir.

Susam alerjisinde en sık rastlanan belirtiler şunlardır;

• Mide bulantısı,

• Kusma,

• İshal,

• Kurdeşen,

• Karın ağrısı,

• Öksürük,

• Boğazda veya ağızda kaşıntı,

• Yüzde kızarıklık veya şişme.

Susama şiddetli reaksiyon gösteren bir kişi anafilaksi yaşayabilir. Anafilaksi, acil tıbbi müdahale gerektiren yaşamı tehdit eden bir reaksiyondur. Susam nedeniyle anafilaksi yaşayabilecek kişiler her zaman yanlarında adrenalin oto enjektörü gibi bir epinefrin enjektörü taşımalıdır. Hafif susam alerjisi olan kişilerde belirtiler antihistaminiklerle tedavi edebilir. Susam alerjisinde temel tedavi yöntemi susam ve susam içeren tüm besinleri diyetten çıkarmaktır.

Susam Alerjisinde Kaçınılması Gerekenler

Orta Doğu veya Asya'dan gelen yiyecekler sıklıkla susam yağı içerir. Pek çok fırın, susamla yapılmış simit üretir ve bu durum çapraz kontaminasyona yol açabilir.

Susam alerjisi olan bir kişi her zaman tükettiği yiyeceklerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Yemeğin susamla temas edip etmediğini bilmek önemlidir.

Susam alerjisi olan kişilerin;

• Susam taneleri,

• Susam yağı ve

• Tahinden kaçınması önemlidir.

Susam alerjisi olan kişi, aşağıdaki yiyeceklere karşı dikkatli olmalı ve denemeden önce susam içermediğini kontrol etmelidir.

Susam içerebileceği için alerjisi olan bir kişi aşağıdaki ürünlere karşı da dikkatli olmalıdır:

• Makyaj malzemeleri,

• İlaçlar,

• Takviyeler,

• Evcil hayvan gıdaları.

Her zaman tüketeceğiniz tüm yiyeceklerin etiketlerini okuyun ve aşağıdaki bileşenlerden birini içermesi halinde o ürünü tüketmeyin.

• Benne, benne seed veya benniseed,

• Gingelly veya gingelly yağı,

• Tohumlar,

• Sesamol veya sesamolina,

• Sesamum indicum,

• SIM.