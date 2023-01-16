Talasofobi Nedir? Talasofobi Neden Olur, Nasıl Geçer, Örnekleri Neler?

Halk arasında deniz korkusu olarak bilinen talasofobi nedir, neden olur sorularının ayrıntılarına indik. Çok fazla bilinmediğinden spesifik fobilerden biri sayılır. Bu yüzden talasofobi belirtileri nasıl anlaşılır ve nasıl geçer merak konusu olabilir. Çok sık görülmese de bunu yaşayan kişilerin yaşantısını ciddi manada olumsuz etkileyebilir. Siz de talasofobi nedir bilmek istiyorsanız haberimizin devamında başlıklar halinde cevabı görebilirsiniz.

Talasofobi Nedir?

Halk arasında çoğunlukla deniz korkusu olarak bilinir. Fakat bu kadar basit değildir. Deniz, göl, havuz gibi derin sularla karşı karşıya kalındığında hissedilen yoğun korku durumudur. Hatta bazen tedavi olunmadığı durumlarda derin suların bahsi geçtiğinde, derin suları televizyonda ya da fotoğrafta gördüğünde kişi korku atakları yaşayabilir. İşte bu yüzden tedavi edilmediği takdirde kişinin hayatını oldukça kısıtlar ve önceden zevk aldığı şeyleri yapamaz hale gelebilir. Kişi giderek artan kaygılar yaşayabilir.

Talasofobi Neden Olur?

Talasofobi spesifik bir korku olduğunu söylemiştik. Bu yüzden neden olduğu konusunda kesin bir şey söylemek pek mümkün değildir. Talasofobinin neden olduğu kişiden kişiye göre değişebilir. Yaşanılan travmatik bir olay da bu korkunun fobiye dönüşmesine neden olabilir ya da çevresel etkilerin ve genetiğin birleşmesi ile oluşabileceği de söz konusudur.

Talasofobi Belirtileri

Talasofobinin belirtilerini göstermesi için bir tetikleyeceği ihtiyacı vardır. Bu tetikleyiciler derin sular ve bunlarla ilişkili görsel, yazı ya da anlatımlar olabilir. Bu tetikleyicilerle karşılaştığı zaman kişi şu belirtileri gösterir;

-Ani başlayan endişe ve korku

-Terleme

-Ağız kuruluğu

-Titreme

-Kalp çarpıntısı

-Göğüste ağrı

-Kontrolü kaybetme korkusu

-Ölüm korkusu

Talasofobi Nasıl Geçer?

İlk etapta kişinin derin su korkusunun olduğu anlaşılması gerekir. Fakat her korku fobi olmadığından dolayı uzman bir hekime görünüp net bir tanı konulması gerekir. Tanı konulduktan sonra hekim en uygun tedavi yöntemini belirler. Kişinin korku kaynağının bulunması hedeflenir. Bulunan çözümün kalıcılığı sorunun temeline inmekten geçer.