Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Tam 4 bin 215 kişiye umut oldu! Türkiye'nin kök hücre naklindeki dev altyapısı dünyanın markajında!

Tam 4 bin 215 kişiye umut oldu! Türkiye'nin kök hücre naklindeki dev altyapısı dünyanın markajında!

Türkiye, kök hücre nakillerinde çok yüksek bir tecrübeye ve altyapıya sahip. Yurtdışından başta Balkan ve Orta Asya ülkeleri olmak üzere 110 hasta kök hücre nakli için bu yıl ülkemizi tercih etti. Geçen yıl 4 bin 215 kök hücre nakli yapıldı.

Türk Hematoloji Derneği'nin '18. Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi'nde (18. KİTHT) konuşan Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu, kök hücre nakilleri konusunda önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Ateşoğlu, kök hücre nakillerini ülkemizde sık uyguladıklarını, yurtdışından da bu kapsamda ülkemize çok hasta geldiğini söyleyerek, "Kök hücreler, kemik iliğinde bulunan ve kan hücrelerini üreten ana hücrelerdir. Kök hücre nakli, bir hastaya kök hücrelerin verilmesi işlemidir. İşlem sırasında hastanın kök hücreleri kullanılırsa buna 'otolog kök hücre nakli', başka sağlıklı bir kişinin kök hücreleri nakledilirse bu işleme 'allojeneik kök hücre nakli' denir" dedi.

KİMLERE UYGULANIR?

Donörden alınarak yapılan kök hücre naklinin akut lösemiler, lenfomalar gibi malign hastalıklar dışında kemik iliği yetersizliği ile giden aplastik anemi gibi hastalıklar ve bazı genetik ve bağışıklık sistemi hastalıklarında uygulandığını belirten Prof. Dr. Ateşoğlu, şöyle dedi: "Hastaya yapılan kemik iliği nakli ile sağlıklı bir kemik iliği oluşturulmakta ve böylece kalıcı bir iyileşme sağlanmaktadır."