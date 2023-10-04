Tam da mevsimine girdik! Bu besini yiyenin bir gecede bağırsakları iyileşiyor: Sindirim sisteminin şifası!

Yer elması sadece 150 gramında 110 kalori, 3 gr protein, 26,1 gr karbonhidrat ve 0 gram yağ bulunduruyor. Oldukça zengin bir demir, bakır, magnezyum, fosfor ve potasyum kaynağı olan bu besin, kompleks karbonhidratlara sahip olması sayesinde oldukça faydalıdır.

Üstelik içeriğindeki "inülin" adı verilen lif, vücudunuzu dengeleyecek bir yapıya sahiptir. İçeriğindeki hayvansal olmayan demirin emilimini sağlamak için ise; biber, brokoli gibi C vitamini yüksek bir besin ile birlikte tüketerek en iyi şekilde faydalanabilrsiniz.