Tam da mevsimine girdik! Bu besini yiyenin bir gecede bağırsakları iyileşiyor: Sindirim sisteminin şifası!

Yer elması sadece 150 gramında 110 kalori, 3 gr protein, 26,1 gr karbonhidrat ve 0 gram yağ bulunduruyor. Oldukça zengin bir demir, bakır, magnezyum, fosfor ve potasyum kaynağı olan bu besin, kompleks karbonhidratlara sahip olması sayesinde oldukça faydalıdır.
Üstelik içeriğindeki "inülin" adı verilen lif, vücudunuzu dengeleyecek bir yapıya sahiptir. İçeriğindeki hayvansal olmayan demirin emilimini sağlamak için ise; biber, brokoli gibi C vitamini yüksek bir besin ile birlikte tüketerek en iyi şekilde faydalanabilrsiniz.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINA İYİ GELİR
Yer elmasında bulunan inülin adı verilen lif türü, bağırsak fonksiyonunu düzenlerken aynı zamanda "prebiyotik" bir etkiye sahiptir. İnülin, bağırsaklarda bulunan faydalı bakteri türü olarak bilinen "bifidobakteri" adı verilen bakterilerin büyümesini uyandırır.
Bifidobakteriler, bağırsaktaki kötü bakteri sayısını azaltır, bağırsak mikrobiyomunu iyileştirir. Sağlıklı miktarda iyi bakteri bulunması ise; yalnızca bağırsaklarınızı değil, vücudunuzu da iyileştirebiliyor. İltihaplanma oranını azaltıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve bağışıklığın gelişmesini sağlıyor.
KAN ŞEKERİ KONTROLÜNÜ KOLAYLAŞTIRIR
Yer elmasında bulunan inülin, aynı zamanda "glikoz" metabolizması için de önemli faydalar sağlıyor. Bunun sebebi ise; inülinin kısa zincirli bir karbonhidrat olarak kan şekerini yükseltmemesidir. Bazı çalışmalar, inülinin tip 2 diyabeti kişilerde açlık kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olacağını gösteriyor.
KAN BASINCINI DÜZENLİYOR
Yer elması, kan basıncını düzenleyen ve sodyumun olumsuz etkilerine karşı kalkan olan önemli bir potasyum kaynağıdır. Böylece yüksek tansiyonla mücale ediyorsanız, bu mevsimde beslenme sisteminize yer elması dahil etmek, oldukça faydalı etkilerinden yararlanarak damarlarınızı korumanızı sağlayabilir.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİR
Yer elmasında bulunan çözünür lif, yüksek kolesterol ve trigliseritlerin düşürülmesini sağlayabilir. Çözünebilir lif oranı yüksek gıdaların tüketilmesi, kalp-damar sağlığını iyileştirirken kolesterol düzeylerinde de düşüş sağlayabilir. Bu nedenle kolesterol sorununa dair endişeleriniz varsa; haftalık menülerinize yer elması ekleyebilirsiniz.
KANSERE KARŞI KORUYUCU
Araştırmalar, yer elmasını incelediklerinde 11 seskiterpen lakton ve bilinen iki farklı flavon türü buldular. Bu bileşikler ise; kanser hücrelerine karşı koruyucu etki sağlayabilir. Düzenli tüketildiğinde oluşma riski bulunan kanser hücrelerini öldürebilir.