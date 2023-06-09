Tansiyon Düşüklüğü Baş Ağrısı Yapar Mı? Düşük Tansiyon Baş Ağrısı Yapar Mı?

Tansiyon düşüklüğü baş ağrısı yapar mı, bakacak olduğumuzda kanın kalbi pompalama durumuyla ilgilidir. Kalp sürekli olarak vücuda aort damarı aracılığıyla kan pompalar. Bu pompalama işlemi sırasında kan, basınçla damarla gönderilir. Kan basıncı olarak tanımlanan tansiyon bazen düşer. Bu durumda düşük tansiyon baş ağrısı yapar mı, sorusu akla gelirken aynı bağlamda tansiyon düşüklüğünde baş ağrısı olur mu, sorusunun cevabı da kalbin bu işleviyle ilgilidir. Tansiyon düşüklüğünde vücutta bazı problemler meydana gelmektedir. Bunlardan biri de baş ağrısıdır.

Tansiyon Düşüklüğü Baş Ağrısı Yapar Mı?

Vücudun yaşam organı olan kalp, sürekli olarak vücuda aort damarı aracılığıyla kan pompalamaktadır. Bu pompalama işlemi esnasında kan, basınçla damarla gönderilmektedir. Kanı taşıyan damarların iç duvarlarında oluşan basınç da tansiyon olarak tanımlanmaktadır. Kan basıncı olarak da tanımlanan tansiyon, vücutta doku ve organların yeterince kanlanabilmesi ve yaşamsal olan fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için son derece önemlidir. Kalp her kasılmasında kanı, atardamarlara belirli bir basınç ile pompalamaktadır.

Kalp kası gevşediğinde ise damarlar içinde bir miktar basınç kalır. Bu iki basınca büyük ve küçük tansiyon olarak isim verilmektedir. Büyük tansiyon için ideal olan 90 ila 120 mm Hg, küçük tansiyonun ise 60 ila 80 mm Hg aralığında olması gerekmektedir. Hipotansiyon olarak tanımlanan tansiyon düşüklüğü, çoğunlukla sakınca yaratmaz ve nadiren semptomatik bulguların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ancak tansiyonun birden düşmesi insanda baş ağrısı ve hâlsizlik gibi belirtilere yol açabilir.

Düşük Tansiyon Baş Ağrısı Yapar Mı?

Kan basıncının anormal şekilde düşmesi ya da halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon olarak tanımlanır. Büyük tansiyonun 90 mm Hg, küçük tansiyonun 60 mm Hg değerinin altında olmasıyla oluşur. Çoğunlukla kişide bir belirtiye neden olmayan bu durum, tedavi de gerektirmez. Baş ağrısına yol açabilmektedir. Kanın beyne yeterli miktarda ve sürede ulaşmaması bu önemli soruna yol açmaktadır. Baş ağrısı bireylerde önemli rahatsızlıklar oluşturabilmektedir.

Ancak tansiyonun aniden düşmesi, hafif ya da şiddetli belirtilere yol açabilmektedir. Bunlar: aşırı terleme, dehidrasyon, ishal, yetersiz beslenme, alerjik reaksiyonlar, stres, hormonal dengesizlik, bazı kalp damar hastalıkları, anemi, kan kaybı, gebelik gibi nedenlerin yanı sıra bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak da hipotansiyon oluşabilir. Tansiyon düşüklüğünün birden fazla nedeni olabilmektedir. Burada önemli olan sürekli düşüyorsa uzman bir doktora görünülmelidir. Kısa ve geçici olarak düşüyorsa gerekli önlemler alınmalıdır.