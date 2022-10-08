Tansiyon hastalarının şifası! Damarlarda kan akışını iyileştirerek tüm vücudu yeniliyor

Bazı yiyecek ve içecekler diğerlerinden daha fazla hasara yol açabileceğinden, ne yediğinizi ve içtiğinizi izlemek kan basıncınızı ayarlamada önemli bir rol oynayabilir. Özellikle en fazla vitamin ve mineral içeren meyvelerin içerir. Dr. Brittany Dunn'a göre, kan basıncını düşürmek için en iyi meyve muzdur.

"YÜKSEK POTASYUM ORANI İLE KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR"

Muzun en iyi bir tansiyon düzenleyici olmasının birkaç farklı nedeni bulunuyor. Özellikle potasyum açısından zengin olması, bu noktada öne çıkıyor. Dunn'a göre potasyum, sodyumun vücut üzerindeki etkilerini azaltır. Ayrıca muz gibi potasyum açısından zengin gıdaların bu nedenle kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Sağlıklı potasyum seviyeleriniz varsa, genel kalp sağlığınız ve kan basıncınız için harikadır. Felç ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Küçük bir muz yerseniz, önerilen alımınızın yaklaşık %9'una denk gelen yaklaşık 422 miligram potasyum alabilirsiniz.