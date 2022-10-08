Tansiyon hastalarının şifası! Damarlarda kan akışını iyileştirerek tüm vücudu yeniliyor

Bazı yiyecek ve içecekler diğerlerinden daha fazla hasara yol açabileceğinden, ne yediğinizi ve içtiğinizi izlemek kan basıncınızı ayarlamada önemli bir rol oynayabilir. Özellikle en fazla vitamin ve mineral içeren meyvelerin içerir. Dr. Brittany Dunn'a göre, kan basıncını düşürmek için en iyi meyve muzdur.
"YÜKSEK POTASYUM ORANI İLE KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR"
Muzun en iyi bir tansiyon düzenleyici olmasının birkaç farklı nedeni bulunuyor. Özellikle potasyum açısından zengin olması, bu noktada öne çıkıyor. Dunn'a göre potasyum, sodyumun vücut üzerindeki etkilerini azaltır. Ayrıca muz gibi potasyum açısından zengin gıdaların bu nedenle kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Sağlıklı potasyum seviyeleriniz varsa, genel kalp sağlığınız ve kan basıncınız için harikadır. Felç ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Küçük bir muz yerseniz, önerilen alımınızın yaklaşık %9'una denk gelen yaklaşık 422 miligram potasyum alabilirsiniz.
"SIVI VE ELEKTROLİT DENGESİ SAĞLAR"
Muz, vücudunuzdaki sıvıları ve elektrolitleri dengelerken de oldukça etkilidir. Dunn bu durumu, "Muz, vücudun kan ve sıvı hacmini korumasına yardımcı olur. Bu sayede, normal kan basıncını korumayı sağlar" diyerek açıklıyor.
Muz, elektrolit oluşturan temel mineraller olan potasyum ve magnezyum için günlük ihtiyacınızın neredeyse %10'unu içerir. Yeterli elektrolit tüketmek vücudunuzdaki suyu ve enerjiyi kan dolaşımı yerine kaslara taşır. Bu durum, kas kramplarını önleyebileceğiniz ve daha az yorgun hissedebileceğiniz antrenman sonrası için ideal seçeneklerden biridir.
"BİRÇOK FARKLI ŞEKİLDE TÜKETEBİLİRSİNİZ"
CDC'ye göre , hem potasyum hem de sodyum, vücudunuzun sıvı ve kan hacmini korumasına yardımcı olan elektrolitlerdir. Bu durum, vücudunuzun düzenli çalışmasına sağlar. Çok az potasyum ve çok fazla sodyum tüketmek kan basıncınızı yükseltebilir.
Ancak Dunn, çok fazla veya çok az mineral içermediğinden emin olmanızı tavsiye ediyor. Ayrıca muzu tüketmenin birçok seçeneği de bulunuyor. Bir smoothie karışımına dahil edebilir, tek başına yiyebilir veya bir yulaf ezmesinin en lezzetli tarafı haline getirebilirsiniz.