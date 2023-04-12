Tansiyon Yükselince Ayaklar Havaya Kaldırılır Mı? Yüksek Tansiyonda Hangi Pozisyonda Yatmak Gerekir?

Tansiyon yükselince ayaklar havaya kaldırılır mı sorusu bilim eksenli incelenmesi gereken bir sorudur. Yüksek tansiyon sorunu ile karşılaşan kişilere doğru müdahale etmek çok önemlidir. Yüksek tansiyonda hangi pozisyonda yatmalı araştırması da bilinçli hareket etme kapsamında işinize yarayacak bilgileri içerir. Tansiyon çıkınca nasıl yatmalı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Tansiyon Yükselince Ayaklar Havaya Kaldırılır Mı?

Tansiyonun yükselmesi, çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Baş dönmesi, mide bulantısı gibi sorunlar yüksek tansiyonun habercisidir. Tansiyonun yüksek çıkması halinde öncelikle doğru besin takviyeleri ile tansiyon düşürülmeye çalışılır. Bunun yanında kişinin doğru pozisyonda yatırılası da gerekir.

Tansiyon dengesizliğinde beyne yeterince oksijen gitmeyebilir. Bu nedenle tansiyonu yükselen kişinin ayakları havaya kaldırılabilir. Alınacak pozisyon ile beyne yeterli miktarda kan gidecek ve doğal olarak beyin bol oksijenli bir ortam halini alacaktır.

Yüksek Tansiyonda Hangi Pozisyonda Yatmalı?

Tansiyonu yükselen kişinin bu durumda ayakta durması uygun değildir. Limon başta olmak üzere yoğurt ve tuzsuz ayran da yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olacaktır. Tansiyonu yükselen kişilerin oturması, mümkünse yatması çok daha uygundur. Yatış pozisyonunda da ayakların yukarıda olması beyne kan gitmesini kolaylaştıracaktır.

Tansiyonun dengede olması insan sağlığı için çok önemlidir. Kişi, hangi tansiyon aralığında kendini rahat hissediyorsa ideal tansiyonu da o demektir. İdeal aralıktan sapma durumunda, tıbbi müdahaleden önce kendiniz doğru pozisyon ve doğru besin takviyesi ile tansiyonunuzu dengeleyebilirsiniz.