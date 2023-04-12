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Tansiyon Yükselince Ayaklar Havaya Kaldırılır Mı? Yüksek Tansiyonda Hangi Pozisyonda Yatmak Gerekir?

Tansiyon insanları rahatsız eden ve farklı hastalıklara sebep olan bir durumdur. Yaygın karşılaşılan durumlardan biri de yüksek tansiyondur. Tansiyon yükselince ayaklar havaya kaldırılır mı sorusu da bu kapsamda aklınıza gelebilir. Yüksek tansiyonda hangi pozisyonda yatmalı araştırması ile yüksek tansiyona müdahale edebilirsiniz. Tansiyon çıkınca nasıl yatmalı sorusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 10:55
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TANSİYON YÜKSELİNCE AYAKLAR HAVAYA KALDIRILIR MI? YÜKSEK TANSİYONDA HANGİ POZİSYONDA YATMAK GEREKİR?

Tansiyon yükselince ayaklar havaya kaldırılır mı sorusu bilim eksenli incelenmesi gereken bir sorudur. Yüksek tansiyon sorunu ile karşılaşan kişilere doğru müdahale etmek çok önemlidir. Yüksek tansiyonda hangi pozisyonda yatmalı araştırması da bilinçli hareket etme kapsamında işinize yarayacak bilgileri içerir. Tansiyon çıkınca nasıl yatmalı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Tansiyon Yükselince Ayaklar Havaya Kaldırılır Mı?

Tansiyonun yükselmesi, çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Baş dönmesi, mide bulantısı gibi sorunlar yüksek tansiyonun habercisidir. Tansiyonun yüksek çıkması halinde öncelikle doğru besin takviyeleri ile tansiyon düşürülmeye çalışılır. Bunun yanında kişinin doğru pozisyonda yatırılası da gerekir.

Tansiyon dengesizliğinde beyne yeterince oksijen gitmeyebilir. Bu nedenle tansiyonu yükselen kişinin ayakları havaya kaldırılabilir. Alınacak pozisyon ile beyne yeterli miktarda kan gidecek ve doğal olarak beyin bol oksijenli bir ortam halini alacaktır.

Yüksek Tansiyonda Hangi Pozisyonda Yatmalı?

Tansiyonu yükselen kişinin bu durumda ayakta durması uygun değildir. Limon başta olmak üzere yoğurt ve tuzsuz ayran da yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olacaktır. Tansiyonu yükselen kişilerin oturması, mümkünse yatması çok daha uygundur. Yatış pozisyonunda da ayakların yukarıda olması beyne kan gitmesini kolaylaştıracaktır.

Tansiyonun dengede olması insan sağlığı için çok önemlidir. Kişi, hangi tansiyon aralığında kendini rahat hissediyorsa ideal tansiyonu da o demektir. İdeal aralıktan sapma durumunda, tıbbi müdahaleden önce kendiniz doğru pozisyon ve doğru besin takviyesi ile tansiyonunuzu dengeleyebilirsiniz.

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