Tansiyonu %65 oranında düşürüyor! Günde iki bardak içenin damarları tertemiz oluyor...

Yüksek tansiyon, tüm dünyada en önemli kronik sağlık sorunlarından biri. Özellikle ilerleme aşamasında belirti vermemesi, durumu daha da tehlikeli hale getiriyor. Günlük yaşam alışkanlıklarında yapacağınız birkaç basit değişim ise kan basıncı düzeylerinizde sağlıklı sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir. İşte tansiyonu %65 oranında düşürebilen o içecek...

Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:31 PAYLAŞ ABONE OL

Küresel Hastalık Yükü raporuna göre, hipertansiyon dünya çapındaki en büyük ölüm sebeplerinden biri ve tüm ölüm oranlarının %20'sine katkıda bulunuyor. Yaşam tarzında yapılan değişiklikler ise bu riski büyük oranda düşürebiliyor. Hatta doğru miktarda tüketilen yeşil çayın, hipertansiyonu %65 oranında düşürebildiği tespit edildi.

Yüksek tansiyon, inme ve kalp krizi gibi kardiyovasküler sistemle ilgili, kalp-damar sağlığında büyük sorunlara neden olabilecek hastalıklara zemin hazırlıyor. Kan vücuda pompalanırken damar duvarlarına uygulanan kuvveti ifade eden "kan basıncı", yüksek tansiyonun oluşum sürecindeki düzensizliklerin ana sebebidir. Kan basıncı yükseldiğinde, damarların duvarlarında yırtılma veya kan pıhtısı oluşumu için tehlikeli bir ortam oluşur. Uzmanlara göre, yüksek tansiyon genellikle sağlıklı beslenerek, sağlıklı kilo aralığında kalarak ve düzenli egzersiz programına dahil olarak önlenebilmesi mümkündür.