Tansiyonu %65 oranında düşürüyor! Günde iki bardak içenin damarları tertemiz oluyor...

Küresel Hastalık Yükü raporuna göre, hipertansiyon dünya çapındaki en büyük ölüm sebeplerinden biri ve tüm ölüm oranlarının %20'sine katkıda bulunuyor. Yaşam tarzında yapılan değişiklikler ise bu riski büyük oranda düşürebiliyor. Hatta doğru miktarda tüketilen yeşil çayın, hipertansiyonu %65 oranında düşürebildiği tespit edildi.
Yüksek tansiyon, inme ve kalp krizi gibi kardiyovasküler sistemle ilgili, kalp-damar sağlığında büyük sorunlara neden olabilecek hastalıklara zemin hazırlıyor. Kan vücuda pompalanırken damar duvarlarına uygulanan kuvveti ifade eden "kan basıncı", yüksek tansiyonun oluşum sürecindeki düzensizliklerin ana sebebidir. Kan basıncı yükseldiğinde, damarların duvarlarında yırtılma veya kan pıhtısı oluşumu için tehlikeli bir ortam oluşur.
Uzmanlara göre, yüksek tansiyon genellikle sağlıklı beslenerek, sağlıklı kilo aralığında kalarak ve düzenli egzersiz programına dahil olarak önlenebilmesi mümkündür.
Tüm bunların yanı sıra yapılan araştırmalar sonucunda bazı çayların kan basıncını düşürücü etkisi olduğu tespit edildi. Özellikle iki farklı çay türü ise bu noktada öne çıkıyor.
Yapılan klinik araştırmalar, içeceklerin düzenli tüketimi sayesinde kan basıncı önemli ölçüde düşürülebiliyor. Ayrıca yüksek tansiyon rahatsızlığı olmayan kişilerde hipertansiyon riskini yüzde 65 oranında azaltabiliyor.
Yeşil çay ve Oolong çayı, hipertansiyonu büyük oranda düşürmek için gerekli olan mükemmel bir polifenol kaynağıdır. Bu antioksidan, kan basıncını düzenli seviyelerde tutmayı sağlayarak tansiyonu düşürüyor ve yüksek tansiyon riskini büyük oranda azaltıyor.
Çin'de yapılan bir araştırma, her iki çayın da yüksek oranda tansiyon düşürücü etkilerini tespit etti. Çalışma hakkında yayın yapan WebMD, bir yıl boyunca günde yarım fincan orta kuvvette yeşil çay veya Oolong çayı içenlerin, içmeyenlere göre yüzde 46 daha az hipertansiyon geliştirme riski bulunduğunu kaydetti. Çalışmanın devamında ise günde iki buçuk bardaktan fazla bu çayı içenlerde yüksek tansiyon riskinin %65 oranında azaldığı tespit edildi.
Archives of Internal Medicine'da yayınlanan bir başka çalışmada ise, Tayvan'da 1507 erkek ve kadından alınan veriler elde edildi. Tüm katılımcılardan alınan bilgilere göre, bilim insanlara günlük ortalama çay tüketimi hesaplandı.
Araştırmacılar, günde en az yarım fincan çay içen kişilerde kan basıncının düştüğü etkiler olduğunu keşfetti. Çay içme alışkanlığı geliştirmemiş kişilerde sürekli çay içenlere göre hipertansiyon riskinin daha yüksek olduğu ve günlük çay tüketiminin artırılması durumunda riskin azaldığı tespit edildi.
Yeşil çayın birbirinden farklı yararlı etkileri mevcut. Fakat bu yararların büyük çoğunluğu içeriğinde bulunan kateşin adı verilen eşsiz bileşiklerden kaynaklanır. Hem yeşil hem de siyah çayda bulunan bu antioksidan, kan damarlarını çevreleyen kaslarda gevşeme sağlayarak kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.
Yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda, çayda bulunan kateşin bileşiği sayesinde ilerleyen zamanlarda yüksek tansiyon hastaları için daha iyi ilaçların geliştirilmesi hedefleniyor.