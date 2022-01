Tavuk etine çok benziyor ama 3 katı fazla kalsiyum içeriyor! Haşlayarak tüketilirse...

Hindi eti, yoğun protein oranı ve kolesterol oranının düşüklüğü sayesinde en sağlıklı hayvansal gıdalardan biri haline geliyor. Yağ içeriğinin tavuk etinden %8 daha az olması ile birlikte protein içeriği daha yüksektir. Hindi eti seçimini yaparken but veya kanat arasında karar verebilirsiniz. Ayrıca göğüs de tuketilebilecek bir başka noktası. But ve kanat kısımları, göğüs etine oranla daha az yağ ve kalori içerir. Fakat bununla birlikte vitamin ve mineralleri daha yüksektir. Derisi olmadığı sürece hindi etinin hemen her bölgesi kolaylıkla tüketilebilir.

ÇORBALARA EKLEYEBİLİRSİNİZ





Çorbalarınız için farklı bir lezzet dokusu isteyenler için hindi en iyi seçeneklerden biri oluyor. Minik tavuk parçaları eklenmiş yer çorbaya hindi eti seçeneği kullanılabilir. Böylece protein oranının yanı sıra oldukça yüksek olan kalsiyum, potasyum ve selenyumdan da yoğun şekilde faydalanabilirsiniz. Kalsiyum alımının büyük bölümünü karşılayan bu et, aynı zamanda potasyum içeriği sayesinde vücudunuzdaki bağışıklığı iyileştirir.

Bu nedenle sebzeli bir hindi çorbası yaparak kış aylarını oldukça sağlıklı geçirebilir, sevdiklerinizi birçok virüs ve bakteri tehlikelerinden koruyabilirsiniz. Ayrıca soğuk algınlığı, neyle veya grip gibi hastalıklar için de en iyi şifa kaynaklarından biridir. Bağışıklığı destekleyen bu hindi eti içeren bir çorba sayesinde kısa sürede iyileşme gözlemlenebilir.

SAĞLIKLI BİR ANA ÖĞÜNÜN DE VAZGEÇİLMEZİ

Yoğun bir sebze içeriğine sahip olan bir salataya ekleyeceğiniz haşlanmış hindi eti parçaları, özellikle yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tuketildiginde yoğun bir demir içeriği sunuyor. Bu sayede kansızlık sorunu ile mücadelede sağlıklı bir adımı en doğal şekilde atabilirsiniz.

Triptofan içeriği yönünden zengin olması ise hindi etini aynı zaman "mutluluk verici" bir besin haline getiriyor. Aksiyle, depresyon gibi sorunlarla mücadele eden kişiler için en iyi besin kaynaklarından biri olan bu et türüyle, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Fakat buradaki en önemli nokta; hindi etinin içeriğindeki triptofanın işlerlik kazanması için B6 vitaminine ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenle hindi etinin tam tahıllı ekmek, makarna gibi besinlerle bir araya geldiği bir menü hazırladığınızda hem oldukça zengin hem de sağlık deposu olan mutluluk dolu sofra da kurabilirsiniz.

PRATİK BİR HAZIRLIK DA YETERLİ





Hindi eti, doğru muhafaza edildiğinde en pratik öğünlerin de lezzetli ve sağlıklı alternatifi haline geliyor. Önceden haşladığınız hindi etini biraz ısıttıktan sonra sevdiğiniz baharatlar, sebzeler ve yeşil yapraklı sebzelerle bir araya getirebilir, bir dürüm olarak hazırlayabilirsiniz. Böylece öğle aralarında, yorgun bir iş dönüşünde dakikalar içinde hazır olacak eşsiz bir menüyü hazır hale getirebilirsiniz.

Kullandığınız dürüm ekmeğinin tam tahıllı olmasına dikkat ederek B6 vitamini, kalsiyum, demir gibi içerikleri bir arada alabilirsiniz.





Hindi eti, oldukça zengin içeriği sayesinde ruh halinden bağışıklığı güçlendirmeye, kas gelişiminde kemik desteğine kadar çok yönlü besinlerden biri. Fakat her besinde olduğu gibi bu ette de doğru tüketim oldukça önemli. Derinin ete dahil olduğu, kızartılmış bir hindi eti yoğun yağ oranının yanı sıra vitamin ve minerallerinde de kayıp yaşama ihtimali nedeniyle sağlıklı bir yiyeceği zararlı hale getirecektir.

Hindi etinin en sağlıklı hali ise doğru bir şekilde haşlanmış olarak sunulduğu menüler olarak kabul ediliyor. Hem suyunu hem de etini rahatlıkla kullanabileceğiniz bu hazırlama yöntemi; tüm besin değerlerini üst düzeyde tüketmenize olanak tanıyor.