Çocukların bağışıklık sisteminin güçlü tutulabilmesi için bazı aşıların yapılması gerekmektedir. Aşı, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olduğu kadar hastalıkların bulaşmamasında önemli bir rol oynamaktadır. TD aşısı da bu bağlamda oldukça önemli bir aşıdır. Bu yazımızda sizler için TD aşısı nedir, çocuklarda TD aşısı kaç doz ve ne zaman yapılır, yan etkileri neler gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

TD Aşısı Nedir?

TD kelimesi tetanoz ve difteri hastalığının baş harflerinden meydana gelmektedir. TD aşısı hem tetanoz hem de difteri hastalığından korunmak için uygulanan bir aşı çeşididir. Kazıklı humma olarak da adlandırılan tetanoz hastalığı, bu hastalığa yakalanan kişilerin sinir ve solunum sistemini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden çocukluk döneminden itibaren bu aşının belirli aralıklarla yapılması gerekmektedir. Tetanoz hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen bir hastalık olarak bilinmektedir. Konuyla ilgili pek çok kişi TD aşısı kaç doz ve kaç defa yapılır diye merak etmektedir. Öncelikli olarak bu aşı ölü bir aşı türüdür. Tetanoz hastalığına clostridium tetani ismiyle tanımlanan bir bakteri sebep olmaktadır. Ölü bir aşı olduğu için tek bir doz yeterli değildir. Çoğunlukla 10 yıllık arayla tekrar uygulanması gerekmektedir.

TD Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Tetanoz hastalığının pek çok farklı bulaşma şekli vardır. Çivi batması, cam kırığının kesmesi, dışkı, toprak gibi birçok durumdan kaynaklı bu hastalık bulaşabilmektedir. TD aşısı 7 yaş ve üstü çocuklarla birlikte 2 aylık, 4 aylık ve 6 aylık bebeklere de yapılması gereken bir aşı türüdür. 1,5 yaşındaki çocuklara ise pekiştirme amaçlı yine bu aşı yapılır. Her aşının kendine özgü özellikleri ve yan etkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda TD aşısı ateş yapar mı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Öncelikli olarak tetanoz hastalığının bilinen net bir tedavisi yoktur. Bu nedenden kaynaklı hastalığa yakalanmamak için aşının yapılması son derece önemlidir. Bu aşı çoğunlukla hafif ateşe sebep olabilmektedir. Diğer TD aşısı yan etkileri ise genel olarak şöyledir: