Tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor! Özellikle o yaş grubunda...

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi ve Göz Hastalıkları AD. Başkanı Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Dünya Görme Günü'nde, önlenebilir körlük ve görme kusurlarını, küresel anlamda dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Ekim ayının ikinci perşembe gününde bir dizi etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

ERÜ Hastaneleri Başhekimi ve Göz Hastalıkları AD. Başkanı Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Yaşam boyu göz rahatsızlıkları ve görme bozukluğu ile ilişkili tüm ihtiyaçları karşılamak için göz sağlığının teşviki, hastalıkların erken dönemde önlenmesi, önlenemeyenlerin ise tedavisi ve rehabilitasyonu için etkili müdahalelerin mevcut olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Fatih Horozoğlu; "Dünyada, tedavi edilebilir en sık körlük nedeni olan katarakt sıklıkla 40-50'li yaşlarda görülmektedir. Katarakt tedavisi cerrahi olarak gerçekleştirilmekte ve ülkemizde oldukça yaygın olarak uygulanmaktadır. Sıklıkla rutin bir muayene tanı koymak için yeterlidir. Yetişkinlerde 2. en sık körlük nedeni olan glokom (göz tansiyonu yüksekliği), yine düzenli muayene ve tedavi ile görme kaybının önlenebildiği bir hastalıktır. İleri yaşta, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), diyabetik retina hastalıkları ise yine görmeyi etkileyebilen toplumda sıklıkla görülen diğer önemli göz hastalıklarındandır" diye konuştu.

Prof. Dr. Horozoğlu, "Erken teşhis ve tedavi ile düzenli olarak yaptırılan göz muayenelerinin görme sağlığını koruması açısından oldukça önemli bir yeri var. Çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama çalışmaları ülkemizde yaygın ve düzenli olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğanlar, okul öncesi dönemde yer alan çocuklar ve ilköğretim 1. sınıfa devam eden çocuklara yönelik görme tarama programları yürütülmektedir. Çocuklarda yapılacak görme taramaları ile tanınabilen hastalıkların başında; şaşılık, kırma kusurları, katarakt ya da göz tembelliği gelmektedir. Tarama programları sonucunda tanı alan bebek ve çocukların erken dönemde tedavilerinin yapılması sonucunda ileriki dönemde görme sorunu yaşamalarının önüne geçilebilmekte ve görme açısından sağlıklı bir hayat sürmeleri sağlanabilmektedir. Bu konuda, ailelerde yeterli bilinç oluşturulması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, iyi bir göz sağlığı için; "Sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek çoğu göz hastalıklarını önleyebiliriz, doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıyız, uzun süre ekranlara bakmaz isek göz sağlığımızı koruyabiliriz ve düzenli aralıklarla detaylı göz muayenesinden geçersek iyi bir göz sağlığımız olur" şeklinde konuştu.