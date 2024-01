Tehlike dolu şifa arayışı! Kanseri tedavi edecek diye kaplumbağa kanı içen var...

"BU OKULUN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise düzenli olarak devam eden eğitimlerle bu hasta okulunun kamu ve özel hastaneler içinde bir benzeri olmadığına işaret ederek şunları söyledi: "Medikal taraf kanser tedavisinin sınırlı bir kısmı. Bunun sosyolojik ve psikolojik kısmı da var. Eğer hasta zihnindeki soru işaretlerini silemezse, yani bir bilinmezliğe yürürse, hiçbir zaman mutlu olmuyor ve tedaviye uyumu da sınırlı kalıyor. Öncelikle polikliniklerimize geldiklerinde her daim bilgi alabilecekleri, sorularına cevap bulabilecekleri bir alan oluşturduk. Daha sonra da bunu bir okul formatına kavuşturduk. Derslerimiz önceden belirli gün ve saatlerde yapılıyor. Katılımcılar ona göre kendini planlıyor ve zihinlerinde yer edebilecek ya da bizim geçmiş tecrübelerimizden hastaların dert edebileceğini düşündüğümüz her şeyin cevabını burada bulabiliyorlar. Hematoloji / Onkoloji Hasta Okulumuz her hafta standarda bağlanmış bir okul. Aynı şekilde diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar için de hasta okullarımız var. Kamuda ve özel sektörde bu şekilde düzenli olarak yürüyen örnek bir format daha yok diyebilirim"

"BU OKUL BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Hasta okuluna geldikten sonra tedavisinin daha iyi ilerlediğini anlatan Kamuran Derya (63) karaciğer ve mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi. Derya, "Bu okul bana çok şeyler kattı. Yememi, içmemi, geleceğimi garanti altına aldı. Moral olarak da hastalığımın daha iyiye gitmesini sağladı" dedi.

"İLK OLARAK OTLARA BAŞVURDUK"

Annesi pankreas kanseri teşhisi aldığında ilk olarak internetten bitkisel tedavileri araştırdıklarını ve şehir dışından karışım sipariş ettiklerini anlatan Mehmet Fatih Ay ise bu eğitimlere katıldıktan sonra bunun tehlikelerini öğrendiklerini kayderek, "Başta nasıl iyileştirebiliriz, en kısa yoldan 'en doğal bir şekilde' diye düşünerek internette karşımıza otlar vs alternatif tedaviler çıkıyordu. Kemoterapi korktuğumuz bir şeydi. Burada aldığımız eğitimde gördük ki o otlar kesinlikle kullanılmayacak. Çünkü ilaçların etkinliğini azaltabiliyor. O yüzden anneme bir daha teklif bile etmedik" diye konuştu.