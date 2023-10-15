Tek başına A vitaminin %731’ini karşılıyor! Şahin kadar keskin gözlerin sırrı: Yaşlılığa meydan okuyor...

A vitamini, birçok bedensel süreçte rol oynayan önemli bir kaynak. Bağışıklık fonksiyonunu düzenleyen, üreme sisteminde etkin olan ve özellikle sağlıklı bir görme becerisini destekleyen önemli bir etkendir. Ayrıca kalp, akciğer, böbrek gibi hayati organların da düzenli işlemesini sağlar.
Çocuklar için büyüme ve gelişme sürecinin sağlıklı olmasının yanı sıra cilt sağlığı üzerinde de büyük etkilere sahiptir. Bu nedenle bu besinleri düzenli tükettiğinizde, birçok sağlık sorununa ve erken yaşlanmaya adeta duvar örebilirsiniz.
KARACİĞER
A vitamininin en zengin kaynakları arasındadır. Hayvanların da A vitamini depoladığı düşünülürse, ciğer tüketmek, eşsiz bir kaynağa dönüşebiliyor. 85 gramlık bir ciğer porsiyonu, 6.582 mikrogram (mcg)A vitamini ile günlük değerin (DV) %731'ini karşılar. Ciğer aynı zamanda, protein açısından da zengindir. Bakır, B12 vitamini, B2 vitamini, demir, folat ve kolini de aynı anda almanızı sağlar.
TATLI PATATES
Kabuğuyla pişirilmiş bir bütün tatlı patates, 1.403 mcg'lık oranı ile günlük ihtiyacınızın %156'sı olan A vitamini sağlar. Bu kök sebzede bulunan A vitamini beta karoten formundadır. Araştırmalar, bu bileşiğin yaşa bağlı makula dejenerasyonuna (AMD) karşı korunmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
HAVUÇ
Yarım bardak çiğ havuç, zengin bir beta karoten kaynağı olarak 459 mcg'lık A vitamini değeriyle günlük ihtiyacın %51'ini karşılayabilir. Üstelik bir büyük havuç, sadece 29 kalori. Üstelik bağırsak sağlığını da düzenleyen havucu, düzenli bir şekilde tüketmek, birçok organ için hayati işlevlerin desteklenmesini sağlar.
ISPANAK
Diğer yeşil yapraklı sebzelere benzer bir biçimde ıspanak da, zengin bir besin kaynağıdır. Yarım bardak haşlanmış ıspanak, 573 mcg, günlük A vitamini ihtiyacının %64'ünü karşılayabilir.
Aynı zamanda sadece bir porsiyon ıspanak, günlük olarak ihtiyaç duyulan demirin %17'sini, magnezyumun ise %19'unu karşılayabilir. Böylece ıspanak, kan basıncını düzenleyebilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir.
BROKOLİ
Sadece yarım bardak brokoli günlük ihtiyacınızın %7'sini karşılayabilir. 60 mcg'lik oranı ile oldukça zengin bir kaynaktır ve sadece 15 kaloridir. Ayrıca C ve K vitamini kaynağı olması, birçok vitamini aynı anda almanızı sağlar. Kanın pıhtılaşmasından kemik metabolizmasına kadar birçok sağlıklı işlevi aynı anda destekler. Üstelik içeriğindeki "sülforafan" adlı bileşik sayesinde kansere karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir.
TATLI KIRMIZI BİBER
Tatlı kırmızı biber, yarım bardağı ile büyük bir destek sağlayabilir. Bu ölçü ile 117 mcg'lik bir değer sunar ve bu da günlük A vitamini ihtiyacının %13'ü demektir. Ayrıca içeriğindeki kapsantin sayesinde iltihap önleyici ve alerjilere karşı koruyucu bir etki sunar.
KURU KAYISI
A vitamininin en zengin şekilde bulunduran bu atıştırmalık, sadece 10 tanesiyle 63 mcg'lik bir A vitamini sağlar ve günlük olarak ihtiyaç duyulan %7'sini sunar. Böylece lif ve antioksidan bakımından zengin bu meyvenin vitaminlerini de alabilirsiniz. Ancak kuru kayısı da bol miktarda şeker ve kalori içerir, bu nedenle ölçülü tüketmek önemlidir