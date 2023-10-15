Tek başına A vitaminin %731’ini karşılıyor! Şahin kadar keskin gözlerin sırrı: Yaşlılığa meydan okuyor...

Aynı zamanda sadece bir porsiyon ıspanak, günlük olarak ihtiyaç duyulan demirin %17'sini, magnezyumun ise %19'unu karşılayabilir. Böylece ıspanak, kan basıncını düzenleyebilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir.

BROKOLİ Sadece yarım bardak brokoli günlük ihtiyacınızın %7'sini karşılayabilir. 60 mcg'lik oranı ile oldukça zengin bir kaynaktır ve sadece 15 kaloridir. Ayrıca C ve K vitamini kaynağı olması, birçok vitamini aynı anda almanızı sağlar. Kanın pıhtılaşmasından kemik metabolizmasına kadar birçok sağlıklı işlevi aynı anda destekler. Üstelik içeriğindeki "sülforafan" adlı bileşik sayesinde kansere karşı da koruyucu bir etkiye sahiptir.