Tek bir bardağı ile tüm hücreleri yenileniyor! Gençliğin sırrı, kalbin koruyucusu... Her sabah bir bardak

Gram gram, işlenmiş domates ürünlerindeki likopen miktarı genellikle taze domateslerden çok daha yüksektir. Örneğin; ketçap 100 gram başına 10-14 mg likopen içerirken, bir küçük, taze domates (100 gram) sadece 1-8 mg. Ancak ketçabın genellikle çok az miktarda tüketildiğini unutmayın. Bu nedenle, ketçaptan çok daha az şeker içeren işlenmemiş domatesleri yiyerek likopen alımınızı artırmak daha kolay olabilir.

Diyetinizdeki diğer yiyeceklerin likopen emilimi üzerinde güçlü bir etkisi olabilir. Bu bitki bileşiğini bir yağ kaynağı ile tüketmek, emilimini dört kata kadar artırabilir. Ancak herkes likopeni aynı oranda emmez. İşlenmiş domates ürünleri likopen bakımından daha yüksek olmasına rağmen, mümkün olduğunca taze, bütün domateslerin tüketilmesi önerilir.