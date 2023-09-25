Tek bir tanesi 109 mg C vitamini içeriyor! Antioksidan deposu olan bu besin üstelik doğal ağrı kesici

C vitamini, büyümeyi ve gelişmeyi destekleyen bir vitamindir, suda çözünür. Antioksidan özelliği bulunur bu sayede serbest radikalleri etkileyerek nötralize eder, zarar vermelerini engeller. Vücuttaki antioksidanların yenilenmesini sağlar. Böylece antioksidanlar hastalıklara neden olabilecek hücre hasarının önüne geçer.
Bağışıklık sisteminin güçlendirir, soğuk algınlığı gibi pek çok hastalığa karşı vücudu korur.
Vücudun demiri emmesine yardımcı olur. C vitamini vücudun; sinir, beyin, kalp ve kaslar ve enerji üretimi için önemli bileşiklerin üretilmesine destek olur.
Yüksek miktarda C vitamini içerir, vücuda günlük alınması gereken C vitamini miktarı kadınlar için 75 mg, erkekler için ise 90 mg'dır. Sadece bir adet yeşil acı biber 109 miligram C vitamini bulundururken kırmızı acı biberde ise bu rakam 65 mg'dir. Yeşil acı biber yemeklerde ve salatalarda aroma vermesi amacıyla sık sık kullanılır. Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilir, taze veya toz halinde de kullanılır.
DOĞAL AĞRI KESİCİ
Yeşil acı biber; A ve C vitaminleri, potasyum, folik asit ve lif bakımından zengin bir kaynaktır.
Güçlü bir antioksidan etkisi bulunur böylece bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar.
Antioksidanlar sayesinde yaşlanmanın gecikmesini sağlar, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve vücudun temizlenmesine destek olur.
İçeriğinde yer alan kapsaisin isimli madde sayesinde ağrının hissedilmesini ve inflamasyonu azaltır. Ayrıca kapsaisin, kansere karşı etkili olabilir. Düzenli olarak yeşil acı biber tüketmek, kansere yakalanma riskinin azalmasına yardımcı olabilir. Yeşil acı biber tüketmek, migrenden kaynaklı olan baş ağrısına ve romatizmal ağrı gibi rahatsızlıklara iyi gelebilir. Kapsaisin, ağrının hafifletilmesi için bazı merhemlerde kullanılır. Bu madde, beyinde endorfin salgılanmasına sebep olarak iyi bir ruh haline sahip olmayı sağlar.
Antibiyotik özelliği sayesinde vücut ısısını yükselterek soğuk algınlığı ve gripten kaynaklanan öksürüklerin giderilmesini sağlayabilir. Astım, sinüzit ve bronşite karşı iyi gelir.
Yeşil acı biber; patojenlerin vücuda girmesiyle mücadele eder ve beyaz kan hücrelerinin üretilmesine destek olur.
İçeriğindeki P vitamini sayesinde toplardamar ve atardamar için faydalıdır. A ve C vitaminleri sayesinde göz sağlığını destekler.
Yeşil acı biber tüketmek, sindirim sistemini destekleyerek fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar.
İçerisinde yer alan A ve C vitaminleri cilt sağlığına iyi gelir; sedef ve egzama gibi cilt sorunlarına karşı etkilidir.
HAFIZAYI GELİŞTİRİR
Karnosik asit isimli madde sayesinde beyin fonksiyonlarının düzgün bir biçimde çalışmasına destek olur ve hafızanın güçlenmesini sağlayabilir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte gelişen unutkanlık problemine karşı yardımcı olabilir. Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalini düşürebilir. Çocuklarda hafızanın gelişip güçlenmesine destek olabilir.
Yeşil acı biber; lif açısından zengin bir kaynak olduğu için gaz ve kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırabilir.
C vitamini içeren diğer besinler ise şöyledir;
UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olanların tüketmesi tavsiye edilmez. Hastalıklara karşı destekleyici niteliktedir, tedavi için mutlaka doktora danışılması önerilir.