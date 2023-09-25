Tek bir tanesi 109 mg C vitamini içeriyor! Antioksidan deposu olan bu besin üstelik doğal ağrı kesici

Vücut; kan damarları, kasları ve kemiklerde yer alan kolajen proteini meydana getirmek için C vitaminine ihtiyaç duyar. Ancak insan vücudu C vitamini üretemez bu nedenle tüketilen besinler aracılığıyla almak gerekir. Sizler için araştırdığımız bu besinin tek bir tanesi 109 mg C vitaminiyle adeta kaynak niteliğinde. Doğal ağrı kesici olan bu besin, ağrıdan sızıdan eser bırakmıyor. İşte şifa dağıtan o besin ve detayları…

Giriş Tarihi: 25.09.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 15:32 PAYLAŞ ABONE OL

C vitamini, büyümeyi ve gelişmeyi destekleyen bir vitamindir, suda çözünür. Antioksidan özelliği bulunur bu sayede serbest radikalleri etkileyerek nötralize eder, zarar vermelerini engeller. Vücuttaki antioksidanların yenilenmesini sağlar. Böylece antioksidanlar hastalıklara neden olabilecek hücre hasarının önüne geçer.

Bağışıklık sisteminin güçlendirir, soğuk algınlığı gibi pek çok hastalığa karşı vücudu korur. Vücudun demiri emmesine yardımcı olur. C vitamini vücudun; sinir, beyin, kalp ve kaslar ve enerji üretimi için önemli bileşiklerin üretilmesine destek olur.