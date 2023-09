Tek bir tanesi 109 mg C vitamini içeriyor! Antioksidan deposu olan bu besin üstelik doğal ağrı kesici

C vitamini, büyümeyi ve gelişmeyi destekleyen bir vitamindir, suda çözünür. Antioksidan özelliği bulunur bu sayede serbest radikalleri etkileyerek nötralize eder, zarar vermelerini engeller. Vücuttaki antioksidanların yenilenmesini sağlar. Böylece antioksidanlar hastalıklara neden olabilecek hücre hasarının önüne geçer.

Vücudun demiri emmesine yardımcı olur. C vitamini vücudun; sinir, beyin, kalp ve kaslar ve enerji üretimi için önemli bileşiklerin üretilmesine destek olur.

Yüksek miktarda C vitamini içerir, vücuda günlük alınması gereken C vitamini miktarı kadınlar için 75 mg, erkekler için ise 90 mg'dır. Sadece bir adet yeşil acı biber 109 miligram C vitamini bulundururken kırmızı acı biberde ise bu rakam 65 mg'dir. Yeşil acı biber yemeklerde ve salatalarda aroma vermesi amacıyla sık sık kullanılır. Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilir, taze veya toz halinde de kullanılır.