Tek yapmanız gereken dışarıya çıkmak! Organları yenileyen yöntem keşfedildi

Araştırmacılar, doğada vakit geçirmenin bağırsak ve cilt sağlığı ile yakından ilişkisini inceleyerek, yeşil alanların insan mikrobiyotasını artırdığı sonucuna ulaştı.

AA Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:21 PAYLAŞ ABONE OL

"Environmental International" isimli dergide yayımlanan makalede, araştırmacılar, ABD ve Avrupa'da kaleme alınan 20 çalışmayı inceleyerek doğa ile insan sağlığı arasındaki yakın bağı ele aldı. Makalede, yeşil doğanın insanın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığıyla ilgili birçok durumda etkili rol oynadığı belirtildi.

Bağışıklık ve metabolizma için büyük önem taşıyan insan mikrobiyotasının yeşil alandan etkilendiği işaret edilen makalede, doğada vakit geçirmenin insanda özellikle bağırsak ve cilt mikrobiyotasını artırdığı kaydedildi. Makalede, doğa ile insan sağlığı arasındaki bağın daha iyi anlaşılması için farklı gruplar üzerinde yapılan çalışmaların da incelendiği aktarıldı.