Telefon bağımlılığı sağlığınızı tehdit ediyor: Özellikle bu yaş aralığı dikkat!

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gülay Yılmazer: "Kardiyovasküler hastalık riski belki 40'lı yaşlarda ortaya çıkacak bir hastalıkken biz bu riski akıllı telefon bağımlılığıyla birlikte daha erken yaşlara kaydırmış oluyoruz". Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Gülay Yılmazer, "Kardiyovasküler hastalık riski belki 40'lı yaşlarda ortaya çıkacak bir hastalıkken biz bu riski akıllı telefon bağımlılığıyla birlikte daha erken yaşlara kaydırmış oluyoruz." dedi.

Yılmazer; ergenliğin, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçtiği dönem olmasından dolayı son derece önemli olduğunu, ergenlik döneminin sağlıklı geçirilmesiyle yetişkinliğe de sağlıklı bir başlangıç yapılabileceğini söyledi.