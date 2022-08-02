Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat! Sağlığınız büyük bir risk altında…

Telefonla oynamak özellikle çocuklar ve genç bireylerde fazlasıyla görülüyor. Bu bağımlılık çağımızın getirdiği bir hastalık olsada zamanla bu durumu düzeltmeniz mümkün. Telefona gereğinden fazla bakmak özellikle geceleri gözleriniz kızarana kadar ilgilenmenin, arkasında getirdiği sorunları biliyor musunuz? Gelin bunlara birlikte bakalım.
GÖZLERİNİZE ZARAR VERİR
Telefonunuzu kullanırken bir süre sonra zorlanmaya başlarsınız. Bu durum göz yorgunluğuna neden olur. Gözlerinizi korumak için ekran parlaklığını düşürmeyi deneyin ve telefonunuzu çok uzun süre kullanmaktan kaçının. Uzmanlar uzun süreli yakın fokuslanma sebebiyle göz ağrısı ve kas spazmlarına neden olacağını da belirtiyor.
UYKU KALİTENİZİ DÜŞÜRÜR
Uzun bir günün sonunda nihayet yatağa girdiğinizde, mesajlarınızı kontrol etmek veya haberleri okumak için biraz daha zaman harcamak size cazip gelebilir. Ancak bu alışkanlık göründüğü kadar zararsız değildir. Telefonunuzu yatma saatine yakın kullanmak iyi bir gece uykusu çekmenize engel olur.
BOYUN AĞRISINA YOL AÇAR
Ekrana bakmak için başınızı öne eğdiğinizde, boyun kaslarınızı zorlayarak ağrıya neden olur. Bunun sonucunda da boyun fıtığına yol açabilir. Telefonunuza bakmadan yatamıyorsanız, kaslarınızı zorlamamak için telefonu göz hizasında tutmayı deneyin.
CİLDİN YAŞLANMASINA NEDEN OLUR
Pahalı cilt bakımları için çok para harcıyor olabilirsiniz, ancak telefonunuzu yatakta kullanmak kadar basit bir şey tüm çabalarınızı sabote ediyor olabilir. Telefonunuza baktığınızda, boynunuzda çizgiler ve kırışıklıklar oluşmasına yani hızlı yaşlanmanıza neden olur.