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Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat! Sağlığınız büyük bir risk altında…

Gece uykuya dalmadan önce yeterince mavi ışığa maruz kalırız. Telefonla sürekli oynamak çağımızda bir hastalık derecesine gelmiştir. Bu o kadar masum gibi dursada aslında fazlasıyla sağlığa zararlı. Vücudunuzda birçok organınız bu radyasyondan etkileniyor. İşte sağlığınızı elinizden alan o zararlar…

Giriş Tarihi: 02.08.2022 11:38
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Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat! Sağlığınız büyük bir risk altında…

Telefonla oynamak özellikle çocuklar ve genç bireylerde fazlasıyla görülüyor. Bu bağımlılık çağımızın getirdiği bir hastalık olsada zamanla bu durumu düzeltmeniz mümkün. Telefona gereğinden fazla bakmak özellikle geceleri gözleriniz kızarana kadar ilgilenmenin, arkasında getirdiği sorunları biliyor musunuz? Gelin bunlara birlikte bakalım.

GÖZLERİNİZE ZARAR VERİR

Telefonunuzu kullanırken bir süre sonra zorlanmaya başlarsınız. Bu durum göz yorgunluğuna neden olur. Gözlerinizi korumak için ekran parlaklığını düşürmeyi deneyin ve telefonunuzu çok uzun süre kullanmaktan kaçının. Uzmanlar uzun süreli yakın fokuslanma sebebiyle göz ağrısı ve kas spazmlarına neden olacağını da belirtiyor.

UYKU KALİTENİZİ DÜŞÜRÜR

Uzun bir günün sonunda nihayet yatağa girdiğinizde, mesajlarınızı kontrol etmek veya haberleri okumak için biraz daha zaman harcamak size cazip gelebilir. Ancak bu alışkanlık göründüğü kadar zararsız değildir. Telefonunuzu yatma saatine yakın kullanmak iyi bir gece uykusu çekmenize engel olur.


BOYUN AĞRISINA YOL AÇAR

Ekrana bakmak için başınızı öne eğdiğinizde, boyun kaslarınızı zorlayarak ağrıya neden olur. Bunun sonucunda da boyun fıtığına yol açabilir. Telefonunuza bakmadan yatamıyorsanız, kaslarınızı zorlamamak için telefonu göz hizasında tutmayı deneyin.


CİLDİN YAŞLANMASINA NEDEN OLUR

Pahalı cilt bakımları için çok para harcıyor olabilirsiniz, ancak telefonunuzu yatakta kullanmak kadar basit bir şey tüm çabalarınızı sabote ediyor olabilir. Telefonunuza baktığınızda, boynunuzda çizgiler ve kırışıklıklar oluşmasına yani hızlı yaşlanmanıza neden olur.

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