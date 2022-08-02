Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat! Sağlığınız büyük bir risk altında…

Gece uykuya dalmadan önce yeterince mavi ışığa maruz kalırız. Telefonla sürekli oynamak çağımızda bir hastalık derecesine gelmiştir. Bu o kadar masum gibi dursada aslında fazlasıyla sağlığa zararlı. Vücudunuzda birçok organınız bu radyasyondan etkileniyor. İşte sağlığınızı elinizden alan o zararlar…

Giriş Tarihi: 02.08.2022 11:38 PAYLAŞ ABONE OL

Telefonla oynamak özellikle çocuklar ve genç bireylerde fazlasıyla görülüyor. Bu bağımlılık çağımızın getirdiği bir hastalık olsada zamanla bu durumu düzeltmeniz mümkün. Telefona gereğinden fazla bakmak özellikle geceleri gözleriniz kızarana kadar ilgilenmenin, arkasında getirdiği sorunları biliyor musunuz? Gelin bunlara birlikte bakalım.

GÖZLERİNİZE ZARAR VERİR Telefonunuzu kullanırken bir süre sonra zorlanmaya başlarsınız. Bu durum göz yorgunluğuna neden olur. Gözlerinizi korumak için ekran parlaklığını düşürmeyi deneyin ve telefonunuzu çok uzun süre kullanmaktan kaçının. Uzmanlar uzun süreli yakın fokuslanma sebebiyle göz ağrısı ve kas spazmlarına neden olacağını da belirtiyor.