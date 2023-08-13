Temiz bir akciğerin anahtarı o vitaminde! Günde 1 porsiyonu ciğerleri temizliyor…

Yapılan bir çalışma sonucu K vitaminin akciğerleri temizlediği ve sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynadığı bulundu. Peki en çok K vitamini hangi besinde bulunur? Detaylar yazımızda…

Bir ön çalışma, diğer yiyecekler arasında brokoli ve ıspanakta bulunan daha yüksek K vitamini seviyelerine sahip kişilerin , daha düşük seviyelere sahip olanlara kıyasla daha iyi akciğer fonksiyonuna sahip olabileceğini öne sürüyor.