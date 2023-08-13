Temiz bir akciğerin anahtarı o vitaminde! Günde 1 porsiyonu ciğerleri temizliyor…

Yapılan bir çalışma sonucu K vitaminin akciğerleri temizlediği ve sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynadığı bulundu. Peki en çok K vitamini hangi besinde bulunur? Detaylar yazımızda…
Bir ön çalışma, diğer yiyecekler arasında brokoli ve ıspanakta bulunan daha yüksek K vitamini seviyelerine sahip kişilerin , daha düşük seviyelere sahip olanlara kıyasla daha iyi akciğer fonksiyonuna sahip olabileceğini öne sürüyor.
Araştırmacılar, vücudun kanın pıhtılaşması ve yaraların iyileşmesine yardımcı olması için ihtiyaç duyduğu K vitamini düzeylerinin yüksek olduğu kişilerin astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) veya hırıltılı solunum geçirme olasılığının daha düşük olduğunu bulmuşlardır.
Ayrıca akciğer sağlığı kontrollerinde daha iyi performans gösterme olasılıkları daha yüksektir.
K vitamini brokoli ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra bitkisel yağlar ve tahıl tanelerinde bulunur.
ERJ dergisinde yayınlanan çalışma, Kopenhag Üniversite Hastanesi ve Kopenhag Üniversitesi'nden Danimarkalı araştırmacılardan oluşan bir ekibin Kopenhag'da yaşayan 24 ila 77 yaşları arasındaki 4.000'den fazla insanı incelemesiyle yapıldı.
Çalışmaya katılan kişiler, spirometri adı verilen akciğer fonksiyon testine katıldı, kan örnekleri verdi ve sağlıkları ve yaşam tarzları hakkında anketleri yanıtladı.
Kan testleri, insanların düşük K vitamini seviyelerine sahip olup olmadığının görülmesini sağladı.
Bu arada spirometri testi, bir kişinin bir saniyede soluyabileceği hava miktarını ve bir zorunlu nefeste soluyabileceği toplam hava hacmini ölçmektedir. Sonuçlar ise, K vitamininin akciğerleri sağlıklı tutmada önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, düşük K vitamini seviyesine sahip kişilerin bu testlerde daha kötü performans gösterdiğini buldu.
Ek olarak, düşük K vitamini düzeyine sahip kişilerde KOAH hastası olduklarını bildirme olasılıkları iki kat, hırıltılı solunum şikayeti bildirme olasılıkları %81 ve astım hastası olduklarını bildirme olasılıkları %44 daha fazlaydı.
Araştırmacı Dr. Torkil Jespersen şunları söyledi: "K vitamininin kanda önemli bir role sahip olduğunu zaten biliyoruz ve araştırmalar bunun kalp ve kemik sağlığı için de önemli olduğunu gösterdi."
"Bildiğimiz kadarıyla, bu, büyük bir genel popülasyonda K vitamini ve akciğer fonksiyonu üzerine yapılan ilk çalışmadır. Sonuçlarımız, K vitamininin akciğerlerimizi sağlıklı tutmada rol oynayabileceğini gösteriyor."
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden ve Avrupa Solunum Derneği'nden Dr. Apostolos Bossios; "Bunun gibi araştırmalar önemlidir, çünkü akciğer hastalıkları dünyadaki üçüncü en büyük ölüm sebebidir."
EN ZENGİN K VİTAMİNİ KAYNAKLARI
Yeşil Yapraklı Sebzeler: Yeşil yapraklı sebzeler genellikle K vitamini bakımından zengindir. Ispanak, içerdiği K1 vitamini ile dikkate değer bir kaynaktır. Aynı zamanda kara lahana, roka, kıvırcık marul, pazı gibi sebzeler de yüksek miktarda K vitamini içerir.
Brokoli: Brokoli, hem K1 hem de K2 vitamini içeren bir sebzedir. Bu nedenle hem kan pıhtılaşması hem de kemik sağlığı açısından faydalıdır.
Brüksel Lahanası: Brüksel lahanası, K vitamini içeriği yüksek bir sebzedir. Ayrıca lif, C vitamini ve diğer besin maddeleri açısından da zengindir.
Lahana: Hem beyaz lahana hem de kırmızı lahana, K vitamini kaynağıdır. Salatalarda, yemeklerde veya turşu olarak tüketilebilir.
Semizotu: Semizotu, salatalarda veya sandviçlerde kullanılarak K vitamini alımını artırabilir. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleri bakımından da zengindir.