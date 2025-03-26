Temizlik yaparken bu hataya dikkat! Geçmeyen alerjinin sebebiymiş...





"EN ÖNEMLİ TEDAVİ YÖNTEMİ ALERJİYE NEDEN OLAN MADDELERDEN UZAK DURMAKTIR"

Prof. Dr. Mahir İğde, şöyle devam etti: "Dikkatli ve iyi bir hikaye, aile öyküsü tanıda en önemli kısımdır. Alerjiye neden olan maddeleri belirlemek için deri testleri yapılabilir. En önemli tedavi yöntemi alerjiye neden olan maddelerden uzak durmaktır. Özellikle astımı olan çocuklarda hemen doktora başvurulmalıdır. Ancak, çocuğunuzun alerjik rinit belirtileri varsa, belirtiler şiddetliyse veya uzun sürüyorsa, çocuğunuzun uyku veya okul başarısı etkileniyorsa da bir doktora başvurmanız gerekir.



Alerjik rinitinden tamamen kurtulmak ne yazık ki mümkün değil. Özellikle hasta uzaklaşamayacağı bir alerjenin etkisi altındaysa, örneğin son yıllarda şehirlerde yaşayan insanlarda alerji görülme oranı arttı. Bunun en temel nedeni ise hava kirliğinin büyük şehirlerde daha yoğun olması. Hava kirliliği nedeniyle alerjik olan bir hastanın bu ortamdan tamamen uzaklaşması beklenemez. Ancak günlük hayatta alınabilecek bazı önlemlerle şikayetleri önemli ölçüde azaltmak mümkün.