Tetanoz Aşısından Sonra Banyo Yapılır Mı? Tetanoz Aşısı Olduktan Sonra Duş Alınır Mı?

Tetanoz aşısında sonra banyo yapılır mı, yaygın olan ve aşıyla önlenebilen bir tetanoz için önemli bir sorudur. Tetanoz hastalığı, tetana bakterisinin vücutta bağışıklığı düşüren bir hastalığa yol açar. Ucuz ve etkili bir yöntem olan tetanoz aşısı ise bu hastalığı önlemede ve yok etmede en iyi yöntemdir. Genel olarak aşılardan sonra ve tetanoz aşısı olduktan son duş alınır mı, sorusu halk arasında cevap arayan bir sorudur. Halk arasında aşıdan sonra banyo yapılmaz bilgisi yanlıştır. Aşıdan sonra banyo yapılabilir.

Tetanoz Nedir?

Tetanoz, Clostridium tetani bakterilerinin özellikle kirli yaralarda çoğalması ve ürettiği toksinleri nedeni ile kaslarda şiddetli kasılmaya neden olan bir hastalıktır. Bu hastalık halk arasında kazıklı humma ismiyle bilinen ve antik çağlardaki kaynaklarda da görülebilen bir hastalıktır. Bu hastalık tarihte bilinen en eski hastalıkların başında gelmektedir.

Tetanoz, hastanın sinir sistemini etkileyerek kaslarda şiddetli kasılmalara neden olmaktadır. Çene ve boyun kaslarında ağrılı kas kasılmaları oluşturan tetanoz, hastanın solunum sistemini de etkileyerek hayati risklere neden olabilmektedir. Tetanozun tek bir çeşidi yoktur. Klinik bulgularda geçen birden fazla çeşidi vardır. Bunlar:

Jeneralize (yaygın) tetanoz

Yenidoğan tetanozu

Serebral tetanoz

Lokalize tetanoz

Tetanoz Aşısı Nedir?

Tetanoz aşısı, tetanoz toksoidi yani Clostridium tetani bakterisinin hastalığa neden olan toksininin hastalığa yol açmayan ancak bağışıklık oluşturan bir benzerini içermektedir. Tetanoz hastalığına yapılan tetanoz aşısı en güçlü bağışıklık oluşturan aşılardan biridir. Tetanoz aşısı çocuklarda 2, 4, 6, 18, 48 aylarda ve 13 yaşında uygulanır. Erişkinlerde 10 yılda bir tekrarlanır. Tetanoz antikorları zamanla azalır, bu nedenle aşı tekrar dozları yapılmazsa ileri yaşlarda tetanoz gelişebilir.

Tetanoz Aşısından Sonra Banyo Yapılır Mı?

Günlük yaşamımızda pek çok nedenden ötürü aşı olmaktayız. Bunların başında ise bulaşıcı hastalıklar gelmektedir. Aşıdan sonra vücutta ağrılar artık ateş yükselebilmekteyken çeşitli önlemler alırız. Bunlardan biri de ne çok yaygın olarak kullanılan ve bilinen aşıdan sonra banyo yapılır mı sorusudur. Aşı olduktan sonra banyo yapılmaz gibi bir yaygın olan yanlış bir anlayış vardır.

Aşı olduktan sonra dilediğiniz gibi duş alabilir ya d banyo yapabilirsiniz. Bu, aşının etkisini herhangi bir şekilde de değiştirmeyecektir. Hatta birçok aşının yan etkilerinden biri olan ateş yükselmesine karşı ılık bir duş almak size daha iyi hissettirebilir ve ağrılarınızı hafifletebilir.