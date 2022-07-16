Tıkanmış bağırsaklarda ilaç etkisi yaratıyor! Dakikalar içinde kabızlığı bitiriyor...

Kabızlıkla ilgili belirtiler herkeste değişebilse de bazı insanlar kabızlığı nadiren yaşarken, diğerleri için kronik bir soruna dönüşebilir. Kabızlığın çeşitli nedenleri olsa da genellikle yiyeceklerin sindirim sistemi yoluyla yavaş hareket etmesinden kaynaklanır. Bunun nedenleri arasında ise yetersiz su tüketimi, kötü beslenme, kullanılan ilaçlar, sinis sistemini etkileyen hastalıklar, zihinsel bozukluklar veya çeşitli hastalıklar bulunabilir.

Tüm bu kötü senaryolara rağmen aslında bazı gıdalar, kabızlık sorununu ortadan kaldırabilecek kadar güçlü bir etki sunar. Bağırsak geçiş süresini azaltarak kabızlığın giderilmesine yardımcı olabilir. İşte kabızlık problemini unutturacak 17 besin…