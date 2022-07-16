Tıkanmış bağırsaklarda ilaç etkisi yaratıyor! Dakikalar içinde kabızlığı bitiriyor...

Kabızlıkla ilgili belirtiler herkeste değişebilse de bazı insanlar kabızlığı nadiren yaşarken, diğerleri için kronik bir soruna dönüşebilir. Kabızlığın çeşitli nedenleri olsa da genellikle yiyeceklerin sindirim sistemi yoluyla yavaş hareket etmesinden kaynaklanır. Bunun nedenleri arasında ise yetersiz su tüketimi, kötü beslenme, kullanılan ilaçlar, sinis sistemini etkileyen hastalıklar, zihinsel bozukluklar veya çeşitli hastalıklar bulunabilir.
Tüm bu kötü senaryolara rağmen aslında bazı gıdalar, kabızlık sorununu ortadan kaldırabilecek kadar güçlü bir etki sunar. Bağırsak geçiş süresini azaltarak kabızlığın giderilmesine yardımcı olabilir. İşte kabızlık problemini unutturacak 17 besin…
KURU ERİK
Kuru erik, kabızlık için en doğal yöntemlerden biri olarak kullanılıyor. 40 gramda 3 gram gibi yüksek miktarda lif oranı sayesinde günlük almanız gereken lif oranının %12'sini karşılar. Kuru erikte bulunan ve selüloz olarak bilinen çözünmeye lif, dışkıdaki su miktarını artırır. Ayrıca çözünür lif ise kısa zincirli yağ asitleri üretmek için bağırsakta fermente edilir. Bu da daha kolay tuvalete çıkmayı sağlar. Kuru erik ayrıca yararlı bağırsak bakterilerini uyaran fenolik bileşikler içerir. Bu durum ise kuru eriğin müshil etkisini ortaya çıkarır.
Kronik kabızlığı olan 40 kişide yapılan daha eski bir çalışma, günde 100 gram kuru erik yemenin, bir tür diyet lifi olan psyllium ile tedaviye kıyasla daha sık tuvalete çıkma alışkanlığı geliştirdiğini tespit etti.
ENGİNAR
Bilimsel araştırmalar, enginarların prebiyotik bir etkiye sahip olduğunu, iyi bağırsak sağlığını ve düzenliliğini desteklediğini ortaya koydu. Prebiyotikler, bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyen, sayılarını artıran ve zararlı bakterilerin büyümesini engelleyen sindirilemeyen karbonhidratlardır. Daha eski bir çalışma, 3 hafta boyunca her gün enginardan elde edilen 10 gram lif tüketen kişilerin daha fazla sayıda faydalı Bifidobakteri ve Lactobacilli bakterisine sahip olduğunu buldu. Ayrıca bağırsaktaki zararlı bakteri seviyelerinin azaldığını buldu.
ARMUT
Orta boy bir armutta yaklaşık 5.5 gram lif bulunur. Lif açısından zengin bir meyve olması ise kabızlığa karşı en etkili besinlerden biri haline getiriyor.
Lif faydalarının yanı sıra armut, diğer meyvelerle karşılaştırıldığında özellikle fruktoz ve sorbitol bakımından zengindir. Bazı insanların zayıf emilimi bulunan bir şeker türü olan fruktoz, suyu çekerek bağırsak hareketlerini uyarır. Sorbitol de benzer bir biçimde suyu bağırsaklara getirerek vücut tarafından iyi emilmediği için doğal bir müshil görevi görür.
KİVİ
Tek bir kivi, günlük lif ihtiyacının %9'unu karşılayabilir. Bir çalışmada 19 sağlıklı yetişkin 28 boyunca kivi türevi bir takviye tükettiklerinde tüketmeyen kontrol grubuna kıyasla çok daha iyi bağırsak hareketlerine sahip olduğunu keşfedildi.
Yapılan bir başka çalışmada ise 2 hafta boyunca günde iki adet kivi yemek, 11 sağlıklı yetişkinde daha fazla bağırsak hareketi ve daha rahat tuvalete çıkma ile ilişkili olduğu tespit edildi. Ayrıca 2010 yılında yapılan bir diğer çalışma, irritabl bağırsak sendromu olan 54 kişiye 4 hafta boyunca günde iki kivi verildi. Çalışmanın sonunda, katılımcılar, bağırsak hareketlerinin sıklığının arttığını ve sindirim sürelerinin daha hızlı olduğunu bildirdi.
İNCİR
İncir lif alımını artırmanın yanı sıra sağlıklı bağırsaklara sahip olmanın en iyi yollarından biri. Kabızlığı olan 40 kişide yapılan bir çalışma, 16 hafta boyunca günde 300 gram incir ezmesi tüketmenin sindirim sistemini hızlandırdığını ve mide rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olduğunu buldu. İncir, kividekine benzeyen aktidin enzimine benzeyen fisin adı verilen bir enzim içerir. Bunun, yüksek lif içeriğinin yanı sıra bağırsak işlevi üzerindeki olumlu etkilere katkıda bulunabileceği düşünülür.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak, brüksel lahanası ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, sadece lif açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda folat, C ve K vitaminleri yönünden oldukça zengindir. Bu yeşil yapraklı sebzeler, sindirim sisteminde atıkların bağırsaklardan geçişini kolaylaştırır. Üstelik 180 gram pişmiş ıspanak, 4.7 gram lif oranı ile günlük lif ihtiyacının %19'unu karşılar.
YER ELMASI VE HİNDİBA
Yer elması ve hindiba, ayçiçeği ailesine aittir ve inülin olarak bilinen bir tür çözünür lifin temel kaynaklarından biridir. Bir tür prebiyotik olan inülin, bağırsaktaki bakterilerin büyümesini teşvik etmeye yardımcı olarak sindirim sağlığını destekler. Özellikle bifidobakteriler için faydalıdır. İnülin ve kabızlık üzerine yapılan bir araştırmada, inülinin tuvalete çıkma sıklığını artırdığını ve bağırsaktaki sindirim sürecini kısalttığı tespit edildi.
CHIA TOHUMLARI
Chia tohumları, en zengin lifli gıdalardan biridir. Sadece 28 gram chia tohumu 9.8 gram lif içerir ve günlük ihtiyaçlarınızın %39'unu karşılar. Chia tohumu, %85 çözünmeyen lif ve %15 çözünür lif içerir. Chia suyla temas ettiğinde jel oluşturur. Bağırsakta bu, dışkıyı yumuşatmaya ve geçişini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Dahası, chia kendi ağırlığının 12 katına kadar su emebilir, bu da dışkıya hacim ve ağırlık kazandırmaya yardımcı olabilir.
KEFİR
Kefir, Batı Asya'daki Kafkas dağlarında ortaya çıkan fermente bir süt içeceğidir. Probiyotik bir içecek olması sayesinde tüketildiğinde, sağlığınıza fayda sağlayan bakteri ve mayalar içerir. Kefir, kaynağına bağlı olarak çeşitli mikroorganizma türleri içerir.
4 haftalık bir çalışmada 20 katılımcı, sabah ve akşam yemeklerinden sonra günde 500 mL kefir içmiştir. Çalışmanın sonunda, katılımcılar daha az müshil kullandılar ve dışkı sıklığı ve kıvamında iyileşmeler yaşadılar.