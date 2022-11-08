Tiktok'ta kına akımı moda olmuştu: Korkutan açıklama geldi! Dudağınıza kına sürüp bekletirseniz…

Dudağı kına ile renklendirmek zararlı mı? Tiktokta akım olan kınayla dudak renkledirme yöntemi pratik diye yapılıyor fakat çok zararlı. İşte Dermotoloji Uzmanı Doktor Sertaç Sever, dudak renklendirmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.11.2022 15:37 PAYLAŞ ABONE OL

Son zamanlarda trend olan kına ile dudak renklendirme, zararı yok gibi görünse de aslında çok zararlı olduğu ortaya çıktı. Özellikle dudak gibi ince ve hassas deriye uygulandığında kötü ve riskli sonuçlara yol açabiliyor. Dermotoloji Uzmanı Doktor Sertaç Sever, kınayı asla dudak gibi ince ve hassas bir bölgeye sürmemeniz gerektiğini, sürdüğünüzde alerjik reaksiyona neden olacağını söylüyor.

KINA NEDİR? Kına geçmişten günümüze kadar gelen, kıymetli bitkilerden biri oluyor. Kadınların süs amaçlı kullandığı bu bitki, deriye, saça, ayaklara ve ellere uygulanıyor. Sağlığa faydaları bilinse de aslında zararları da bulunuyor. Cildiniz hassas ve alerjiye yatkınsa kullanmadan önce mutlaka bir doktora başvurun.