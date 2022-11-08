Tiktok’ta kına akımı moda olmuştu: Korkutan açıklama geldi! Dudağınıza kına sürüp bekletirseniz…

Son zamanlarda trend olan kına ile dudak renklendirme, zararı yok gibi görünse de aslında çok zararlı olduğu ortaya çıktı. Özellikle dudak gibi ince ve hassas deriye uygulandığında kötü ve riskli sonuçlara yol açabiliyor. Dermotoloji Uzmanı Doktor Sertaç Sever, kınayı asla dudak gibi ince ve hassas bir bölgeye sürmemeniz gerektiğini, sürdüğünüzde alerjik reaksiyona neden olacağını söylüyor.
KINA NEDİR?
Kına geçmişten günümüze kadar gelen, kıymetli bitkilerden biri oluyor. Kadınların süs amaçlı kullandığı bu bitki, deriye, saça, ayaklara ve ellere uygulanıyor. Sağlığa faydaları bilinse de aslında zararları da bulunuyor. Cildiniz hassas ve alerjiye yatkınsa kullanmadan önce mutlaka bir doktora başvurun.
İNCE VE HASSAS BİR BÖLGEYE SÜRÜLMEMELİ
Uzm. Dr. Sertaç sever, bilimsel olarak gözükse de kınanın kimyasal bir içeriği bulunduğundan bahsetti. Kınanın, ince ve hassas deri alanına uygulanması birçok soruna yol açabilir. Özellikle alerjisi olmayan normal cilt yapısına sahip olan kişilerde bile, kına dövme şeklinde deriye uygulandığında alerjik reaksiyona neden olabileceğini söyledi.
OLDUKÇA ZARAR VERİYOR
Bu yüzden dudak gibi çok daha hassas ve ince bir bölgeye sürülmesi uzmanlar tarafından kesinlikle önerilmiyor. Aksi halde alerji yapabilen bir madde olduğu için, dudaklarınıza zarar vererek, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bununla beraber çok nadir görülse de astım hastalarına nefes darlığı gibi solunum sıkıntılarına yol açabilir.
AĞIZDAN ALINMASI TAVSİYE EDİLMİYOR
Kınanın ağızdan alınması, yanlışlıkla yutulmasına mutlaka dikkat edilmeli! Kınanın yenilmesi ciddi hastalıklara yol açarak midenize zarar verebilir. Böyle bir durumda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurarak destek alabilirsiniz. Özelliklede bebekler ve çocuklarda bu duruma çok dikkat edilmeli.
HAMİLELİK DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLMELİ
Ayrıca hamilelik döneminde kınanın ağızdan alınması riskli sonuçlar doğurabilir. Çünkü kınada düşüğe neden olabilecek maddeler olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber emzirme döneminde ağızdan kına alımı önerilmez.