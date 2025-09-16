Tırnağınızı böyle kesiyorsanız risk altındasınız!

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, yanlış tırnak kesiminin ve gözden kaçan küçük yaraların, diyabet hastalarında ayağın kaybına kadar gidebilecek ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Diyabetin gizli tehlikeleri arasında yer alan ayak yaralanmaları, çoğu zaman ağrı hissi vermeden ilerleyerek damar tıkanıklığı ve sinir hasarı gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle diyabet hastalarının, kalp sağlığı kadar ayak bakımlarına da önem vermeleri gerekiyor.

Köksal, uzun süredir diyabetle yaşayan bireylerin ayak sağlığı konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, tırnakların düz kesilmesinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.