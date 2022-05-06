Tırnağınızın üzerinde beyaz çizgiler var mı? Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Sağlıklı olan hem el hem de ayak tırnakları genelde açık bir pembe tonuna sahiptir ve dip kısımlarında lunula adı verilen daha açık renkli bir hilal şekli bulunur. Ancak bazen tırnak yüzeyinde beyaz lekeler olabilir. Genelde bu lekelerin bulunması vitamin eksikliğine yorulsa da altında çok farklı nedenler yatıyor olabilir. İşte tüm nedenleri…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:43

Bu beyaz lekelerin asıl adı lökonikidir ve farklı türleri vardır. Tırnaklarda oluşan bu beyaz lekelerin nedenleri ve tedavi yöntemleri ise şöyledir…

LÖKONİKİ TÜRLERİ Görünüşlerine göre lökoniki türleri üçe ayrılmaktadır ve bunlar şöyle sıralanır; Noktasal lökoniki; bunlar tırnak yüzeyinde bulunan ve beyaz nokta ya da daire olarak belirlenlere verilen isimlerdir. Boyuna lökoniki; tırnağın kökünden ucuna doğru uzanan ve çizgi halinde olanları ifade eder. Enine veya çizgisel lökoniki; tırnağın hilal şeklindeki lunula kısmına paralel olarak gözükür ve birden fazla görülebilir.